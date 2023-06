Schwanengesang für den Kapitän: Johannes Brinkies verlässt Zwickau nach sieben Jahren!

Zwickau/Offenbach - Die Kickers Offenbach rüsten weiter fleißig für die Rückkehr in den Profifußball auf, während die Schwäne ihren Kapitän nach sieben Jahren verlieren! Keeper Johannes Brinkies (30) wechselt vom FSV Zwickau an den Bieberer Berg.

2016 wechselte er dann nach Sachsen und avancierte in der Folge umgehend zur Stammkraft, Führungs- und Identifikationsfigur.

Der frühere U19-Nationalkeeper stammt aus der Jugend des FC Hansa Rostock , wo ihm auch der Durchbruch in den Herrenbereich gelang. Insgesamt stand er für die erste Mannschaft der Kogge in 44 Pflichtspielen zwischen den Pfosten.

Und er ließ an der geplanten Rolle für den Torhüter keine Zweifel: "Er ist ein absolut top ausgebildeter und erfahrener Torwart, der dann auch als absolute Nummer 1 in die Saison geht."

"Mit Johannes haben wir einen absoluten Führungsspieler, der die letzten sieben Spielzeiten als Führungsspieler, teilweise Kapitän in der dritten Liga beim FSV Zwickau verbracht hat", erklärte OFC-Geschäftsführer Christian Hock (53) in der offiziellen Meldung des Vereins.

Das gaben die Hessen am Montagmittag in den sozialen Netzwerken bekannt.

Marcel Engelhardt (30) wurde beim VfB Lübeck und dem HSV ausgebildet und kam im September 2022 als vereinsloser Profi nach Zwickau. © Picture Point / Gabor Krieg

In sieben bewegten Jahren bei den Schwänen war auf den Keeper stets Verlass, in dieser Zeit hütete er außerdem satte 262 Mal den Kasten des FSV. Dabei sammelte er 68 Weiße Westen und kassierte 370 Gegentreffer.

In der 3. Liga gehört Brinkies ohnehin zu den Dauerbrennern mit insgesamt 285 Partien. Mit dem Zwickauer Abstieg wird aber auch er die unterste Profiebene verlassen und sich den ambitionierten Kickers aus der Regionalliga Südwest anschließen.

Der OFC hat sich mit dem langjährigen Aue-Torjäger Dimitrij Nazarov (33), Ex-Osnabrück-Stürmer Marcos Álvarez (31) und dem Aalen-Duo Sascha Korb (30) sowie Kristjan Arh Cesen (25) bereits kräftig verstärkt und peilt nach dem enttäuschenden siebten Platz ganz klar den Aufstieg an.



Der FSV verliert hingegen neben Brinkies auch noch Torwart Marcel Engelhardt (30). Der Schlussmann wechselt zu Holstein Kiel, wie die Störche ebenfalls am Montag verkündeten.

Die Zwickauer Nummer zwei sprang in der abgelaufenen Spielzeit fünf Mal in der Liga für Brinkies ein und durfte zudem im sächsischen Landespokal beim 11:0-Erfolg in der dritten Runde gegen den Bornaer SV ran.