Klassenerhalt für FSV nach Total-Ausfall in Freiburg weit entfernt

Freiburg - Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt haben einen herben Dämpfer erlitten! Im so wichtigen Auswärtsspiel beim SC Freiburg bezieht der FSV Zwickau eine in der Höhe fast noch schmeichelhafte 0:4 (0:4)-Niederlage und liegt sechs Spieltage vor Schluss bereits sieben Zähler hinter dem rettenden Ufer zurück.

Freiburgs Mika Baur jubelt über sein Tor zum 1:0. © Imago / Eibner

So hart das klingen mag, war es von Beginn an gefühlt ein deutlicher Klassenunterschied. Zwickau kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe, war immer den einen Schritt zu spät und sah teils nur zu, wie sich die Breisgauer die Kugel hin und her spielten.

Wenn nötig halfen sie noch nach, wie Nils Butzen, der eine Flanke von Lars Kehl direkt in den Lauf von Mika Baur (15.) klärte, der wiederum sofort Maß nahm - 0:1.



Nur vier Minuten später verschätzte sich Yannic Voigt bei einem weiten Ball von Freiburgs Keeper Noah Atubolu. Vincent Vermeij flanke an den Fünfmeterraum. Butzen köpfte die Eingabe vor die Füße von Julian Stark (19.), der sich den Ball auf den linken Schlappen legte - 0:2.

Und weiter ging es im Dreisamstadion nur in eine Richtung. Vermeij (28.) hatte das dritte Tor auf dem Fuß, doch Johannes Brinkies betrieb vorerst Schadensbegrenzung.