Paukenschlag beim FSV Zwickau: Vertrag mit Coach Thielemann aufgelöst

Ronny Thielemann (49) ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer vom FSV Zwickau. © PICTURE POINT / Gabor Krie

Wie der Verein am Freitagabend mitteilte, habe man sich einvernehmlich getrennt. Das Vertragsverhältnis wurde aufgelöst.

"In offenen und ehrlichen Gesprächen sind beide Parteien übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist. Wir wünschen Ronny auf seinem Weg alles Gute und wissen seinen Einsatz sehr zu schätzen", heißt es in der Mitteilung zum Trainer-Aus.

Der Bad Schlemaer war erst Ende Februar Cheftrainer bei den Zwickauer geworden. Er folgte auf Joe Enochs (51), der fünf Jahre lang Cheftrainer bei den Westsachsen war.

Das Aus mit Thielemann hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. "Ich möchte, dass mit der Personalie Ronny Thielemann vernünftig umgegangen wird. Er ist unter anderen Grundbedingungen hergekommen. Ihm sind da aus dem Vorstand und Aufsichtsrat Dinge zugerufen worden, die sich so nicht bewahrheitet haben. Deswegen muss man jetzt zusehen, dass wir eine vernünftige Lösung finden", sagte FSV-Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky.

Wer auf Thielemann als Chefcoach bei den Zwickauer folgt, ist noch unklar.