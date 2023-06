Publikumsliebling Johan Gomez verabschiedet sich vom FSV!

Offensivmann Johan Gomez (21) verlässt den FSV Zwickau. © Picture Point/Gabor Krieg

Der US-Amerikaner kam im Sommer 2021 aus dem B-Team des FC Porto und hat sich bei den Westsachsen prächtig entwickelt.

"Meine Zeit hier in Zwickau ist für mich unvergesslich und hat mich als Mensch und Spieler geprägt. Obwohl es mich traurig macht, mich nicht unter den besten Umständen zu verabschieden, danke ich allen in der Organisation und den Fans für ihre Unterstützung ... es ist wirklich bewundernswert", schrieb der 21-Jährige.



Gomez bestritt 69 Drittligaspiele für Zwickau. Er erzielte in beiden Spielzeiten jeweils sechs Tore.

Sein wichtigstes war der 1:0-Siegtreffer im September des vergangenen Jahres in Aue. Im Duell mit dem Erzrivalen aus dem Erzgebirge avancierte er zum Derby-Helden und wurde von den Fans fortan noch mehr geliebt.

"Ich hoffe, ich konnte bei euch genauso einen guten Eindruck hinterlassen, so wie ihr es bei mir getan habt. Wir haben einige unvergessliche Momente miteinander verbracht, von der längsten ungeschlagenen Serie der Zwickauer in der 3. Liga bis zum historischen Derbysieg", erklärte Gomez in seinen Zeilen auf Instagram: "Ich werde meine Zeit hier nie vergessen und immer dankbar sein für alles, dafür was FSV und seine Fans mir gegeben haben. Vielen Dank, wir sehen uns bald wieder."