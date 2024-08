Regionalliga-Ultras wegen Ansetzungen sauer auf NOFV und MDR

Zwickau/Chemnitz/Plauen - In den Farben getrennt, in der Sache vereint! Die Fanszenen von neun Regionalligisten aus dem Nordosten haben einen Forderungskatalog geschrieben, in dem sie eine prinzipielle Änderung der Terminierung von Spielansetzungen fordern. Ihr Frust richtet sich dabei in erster Linie gegen den NOFV und den MDR. Unterzeichner sind unter anderem die "Fanszene Zwickau" (FSV Zwickau), die "Ultras Chemnitz 99" (Chemnitzer FC) und die "Badkurve Plauen" (VFC Plauen).