"Sieben tolle Jahre": FSV-Fans feiern zum letzten Mal ihren König

Zwickau - Es war wie so oft in der Abstiegssaison der Zwickauer : Der FSV bringt den (Heim-)Sieg nicht ins Ziel!

"Das 2:2 war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Wenn wir unsere Umschaltsituationen nutzen, kommen wir zu Chancen und Toren. Aber wir verteidigen nicht konsequent über 90 Minuten hinweg in der eigenen Box."

Der Ex-Zwickauer hatte die Löwen zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung gebracht. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Johan Gomez (21) mit einem Traumtor.

Als der Münchner Fabian Greilinger (22) den verunglückten Torschuss von Can Coskun (25) ins eigene Netz bugsierte, standen noch vier Minuten auf der Uhr. Fast postwendend schenkten die Gäste vom TSV 1860 in Person von Milos Cocic (19) den Westsachsen das 2:2 ein. Die Vorlage kam von Marcel Bär (30).

FSV-Sturmtank Ronny König (39) verabschiedete sich nach sieben Jahren vom FSV Zwickau. © Picture Point/Gabor Krieg

6462 Zuschauer, darunter 1300 aus München, sorgten bei bestem Fußballwetter für einen prächtigen Rahmen.

Emotional wurde es bereits vor dem Anpfiff, als Sturmtank Ronny König (39) verabschiedet wurde. "Ich hatte sieben tolle Jahre in Zwickau", meinte der seit einigen Wochen verletzte Angreifer, der am Freitag 40 Jahre alt wird und ein letztes Mal in seiner Karriere vor großer Kulisse gefeiert wurde.

Thielemann: "Ronny war ein ganz Großer des Ostfußballs. Leider konnte ich ihn viel zu kurz trainieren."

Nach sieben Jahren in der 3. Liga geht es für die Zwickauer ab Ende Juli eine Etage tiefer weiter. Thielemann ist optimistisch, den einen oder anderen Spieler auch in der neuen Saison begrüßen zu können:

"Die Jungs, die uns verlassen werden, haben wir am Sonntag im Mannschaftskreis verabschiedet. Andere haben Vertragsangebote erhalten. Jetzt müssen wir abwarten, ob diese angenommen werden. Dann sehen wir weiter."