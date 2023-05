Spätes Tor reicht nicht zum Sieg! FSV Zwickau geht mit einem Remis aus der 3. Liga

Zwickau - Der FSV Zwickau verabschiedet sich nach sieben Jahren in der 3. Liga mit einem Unentschieden von der großen Fußballbühne. Vor 6462 Zuschauern trennten sich die Gastgeber und der TSV 1860 München am Samstag leistungsgerecht 2:2 (0:0).

Die Stimmung auf den Rängen blieb nach der König-Verabschiedung prächtig, was auch an 1300 Fans lag, die aus München angereist waren. Und sie bekamen prominenten Besuch: Stammtorhüter Marco Hiller und Innenverteidiger Jesper Verlaat mischten sich unter die Löwen-Anhänger.

"Das war Gänsehaut. Ich musste mir die eine oder andere Träne verdrücken", verriet König (70 Tore in 258 Spielen für den FSV) in der Pause bei "Magentasport": "Ich hatte sieben tolle Jahre in Zwickau."

Der Zwickauer Torschütze Johann Gomez im Zweikampf mit Joseph Boyamba. © Picture Point/Gabor Krieg

Auf dem Rasen passierte wenig. Nach Zuspiel von Maximilian Jansen zog Jan-Marc Schneider aus zentraler Position ab. 1860-Torwart Tom Kretzschmar konnte den Ball problemlos abfangen. Da waren schon 32 Minuten rum. Im Gegenzug hatte der Ex-Zwickauer Marcel Bär, der im September 2016 das erste Drittligator für den FSV erzielte hatte, freie Schussbahn und verzog.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bekamen die Gäste nach einem weiten Jansen-Einwurf den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Yannik Möker zog aus 14 Metern ab und traf den rechten Pfosten. Der Nachschuss von Schneider landete in den Armen von Kretzschmar.

Die Münchner kamen besser aus der Kabine und gingen in der 48. Minute in Führung. Nach der Hereingabe von Yannick Deichmann stand Bär am langen Pfosten völlig blank und traf aus fünf Metern per Direktschuss zum 1:0.

Der Ausgleich fiel wie aus dem Nichts. Der zur Pause eingewechselte Noel Eichinger schickte Johan Gomez auf die Reise. Der US-Amerikaner zog aus vollem Lauf ab und nagelte den Ball unters Gebälk (65.).

In der 86. Minute ging der Sekunden zuvor eingewechselte Raphael Assibey-Mensah bis zur Grundlinie durch und legte für Can Coskun auf. Dessen Schuss lenkte Fabian Greilinger (Eigentor) zum 2:1 über die Linie.

Der erhoffte Heimsieg für den FSV war das nicht. Milos Cocic sorgte drei Minuten später aus Nahdistanz für den 2:2-Endstand.