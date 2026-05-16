Zum letzten Liga-Spiel: FSV Zwickau will magische Zuschauerzahl knacken

Zwickau - Nach dem Saison-Finale ist vor dem Finale Daheeme. Der FSV Zwickau peilt im letzten Liga-Heimspiel gegen Chemie Leipzig nochmal über 9000 Besucher an. Die Marke ist bewusst gewählt, um einen Dauerkonkurrenten in der Zuschauer-Tabelle auszustechen.

Im letzten Liga-Heimspiel der Saison gegen Chemie Leipzig hofft der FSV noch einmal auf ein volles Stadion. © Picture Point/Gabor Krieg

Mindestens 8916 Tickets müssten die Westsachsen fürs Saison-Halali an diesem Sonnabend verkaufen, um mit dann 91.625 Besuchern auf den fünften Platz zu klettern und den Chemnitzer FC wie schon in den beiden Vorjahren hinter sich zu lassen.

"Aktuell stehen wir inklusive Gästefans bei 7800 verkauften Tickets, sodass die angestrebte Zuschauerzahl möglich sein sollte", erklärte Geschäftsführer André Beuchold vorab gegenüber TAG24.

82.709 zahlende Zuschauer sahen die bisherigen 16 Partien in der GGZ-Arena. Zum Vergleich: 91.624 Besucher sahen die 17 Heimspiele der Himmelblauen. Ligakrösus Carl Zeiss Jena (116.840 Zuschauer) hat wie der FSV noch ein Heimspiel offen.

In der vierten Liga, wo die TV-Einnahmen marginal sind und sich im sehr niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen, ist ein gut gefülltes Stadion ein Faustpfand.

"Vor Abzug der Spieltagskosten erwirtschaften wir einen Nettoumsatz von rund 11,50 Euro pro verkauftem Ticket", so Beuchold. Bei gesamt rund 91.600 Zuschauern entspräche dies einem Umsatz von ca. 1,05 Millionen Euro - in etwa ein Fünftel des Gesamtumsatzes der FSV Zwickau Spielbetriebs GmbH.