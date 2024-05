Nullnummer in Bielefeld: HFC-Abstieg so gut wie besiegelt!

Bielefeld/Halle (Saale) - Der Hallesche FC steht nach zwölfjähriger Zugehörigkeit in der 3. Liga vor dem Absturz in die Regionalliga. Die Schützlinge von Trainer Stefan Reisinger (42) kamen am Samstag im vorletzten Punktspiel der Drittliga-Saison bei Arminia Bielefeld über eine torlose Nullnummer nicht hinaus.