60 Minuten in Unterzahl: Halle zieht bei Ristic-Debüt Kellerkrimi gegen Oldenburg!

Drei HFC-Schlüsselspieler brüllen ihre Freude heraus: Kapitän Jonas Nietfeld (29, l.), Torwart Felix Gebhardt (20, m.) und Elfmeter-Schütze Niklas Kreuzer (30, r.). © Imago / Jan Huebner

Spätestens ab der 30. Minute war es Abnutzungskampf pur für den Halleschen FC! Mittelfeld-Abräumer Aljaz Casar (22) hatte nach 29 Minuten wegen wiederholten Foulspiels den Gelb-Roten Karton gesehen.

Mitspieler und Ex-Dynamo Niklas Kreuzer (30) meinte nach dem Spiel auf die Szene bei MagentaSport angesprochen: "Im ersten Moment dachte ich mir, blöder kann man nicht sein", um dann mit einem verschmitzten Grinsen nachzuschieben: "Schlussendlich hat er alles richtig gemacht, der Junge."

Apropos Grinsen: Aus dem dürfte Kreuzer am Montagabend gar nicht mehr 'rausgekommen sein. Denn er war nicht nur diejenige, der den Elfmeter in der 51. Minute zum goldenen Siegtreffer verwandelte. Er feierte an dem Tag auch seinen 30. Geburtstag.

Kreuzer zeigte sich treffsicher. Es war der vierte von vier Elfern, den er diese Saison im Tor unterbrachte.

Viel wichtiger: Durch den dreifachen Punktgewinn gab der HFC die rote Laterne in der 3. Liga ab und rückte Oldenburg bis auf einen Punkt auf die Pelle.