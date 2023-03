Abstiegskracher in Hoffenheim: Wird Hertha BSC zum Trainer-Killer?

Für Pellegrino Matarazzo (45, r.) könnte das Trainer-Duell mit Sandro Schwarz (44) das letzte als Hoffenheim-Coach sein. Bei einer erneuten Niederlage wackelt sein Stuhl wohl gewaltig. © Tom Weller/dpa, Soeren Stache/dpa

Stattdessen übernahm sein Assistent Mark Fotheringham (39). Der Hauptstadtklub gewann 3:0. Gegen Hoffenheim, den kommenden Gegner.

Dass sich die Geschichte jetzt wiederholt, ist aber äußerst unwahrscheinlich. Pressesprecher Marcus Jung konnte schnell Entwarnung geben: Am Samstag in Hoffenheim soll der erkrankte Trainer wieder an der Seitenlinie stehen.

Die drei Punkte können die Berliner aber gut gebrauchen. Auf die Schwarz-Elf wartet ein absoluter Abstiegsgipfel.

Auf der einen Seite das heimschwächste Team der Liga aus Hoffenheim, das nach sieben Niederlagen am Stück (letzter Sieg im Oktober) auf den letzten Platz durchgereicht wurden. Auf der anderen Seite die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga, die in der Fremde seit einem halben Jahr keinen einzigen Punkt geholt hat. Nur vier Zähler sind es insgesamt.

Verliert die Hertha, zieht die TSG an ihr vorbei. Gewinnen die Blau-Weißen, könnte es das für Hoffenheim-Coach Pellegrino Matarazzo (45) bereits gewesen sein. Medienberichten zufolge steht er nach nur fünf Wochen schon wieder vor dem Aus.