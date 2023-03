Hoffenheim gewinnt Keller-Gipfel: Schwache Hertha rettet Matarazzo vorerst den Job!

Sinsheim - Befreiungsschlag für die TSG Hoffenheim , Nackenschlag für Hertha BSC ! Die Alte Dame aus Berlin kam am Samstag beim Kellerduell in Sinsheim mit 1:3 (0:2) unter die Räder und rettete 1899-Trainer Pellegrino Matarazzo damit wohl vorerst den Job.

Auch wenn er es nicht zugeben wollte, Pellegrino Matarazzo war die Anspannung während der Partie anzumerken. © Uwe Anspach/dpa

Die Vorzeichen für den blau-weißen Abstiegsgipfel waren eindeutig. Mehrere Medien berichteten schon von einem "Endspiel" für den Coach des Bundesliga-Schlusslichts, obwohl dieser das Ruder im Kraichgau erst Anfang Februar von André Breitenreiter übernommen hatte.

Nach zuletzt sieben Pleiten am Stück musste gegen den zwei Punkte entfernten Tabellenfünfzehnten aus der Hauptstadt also unbedingt ein Sieg her.

"Ich weiß, wie das Geschäft funktioniert. Den Druck, den ich spüre, erzeuge ich selbst. Was überall zu lesen ist, interessiert mich tatsächlich nicht", erklärte Matarazzo auf der Pressekonferenz am Freitag.

Seine Mannschaft begann vor heimischer Kulisse schwungvoll, TSG-Knipser Kramaric hätte früh für etwas Erleichterung sorgen können, verpasste aber aus guter Position halbrechts im Sechzehner knapp (8. Minute). Zwölf Zeigerumdrehungen später scheiterte der kroatische Angreifer dann zudem völlig freistehend an Hertha-Keeper Christensen (20.).

Doch die Hausherren blieben am Drücker und wurden mit einem Elfmeter belohnt. Cigerci riss nach einer Ecke von links die Hände hoch und blockte so den Kopfball von Brooks, Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte sofort auf den Punkt.