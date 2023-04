Dreierpacker Ducksch versaut Hertha-Rückkehr von Pal Dardai bei Bremer Invasion in Berlin

Pal Dardai (47) hat zu Beginn seiner dritten Amtszeit eine bittere Niederlage gegen Werder Bremen eingesteckt. © Soeren Stache/dpa

Nach einer ersten Torchance von Dodi Lukebakio in der 3. Minute, legten die Gäste vor ausverkauftem Haus - ebenfalls zum dritten Mal in dieser Saison - los wie die Feuerwehr. Kein Wunder, denn es war bei rund 20.000 Werder-Fans im Berliner Olympiastadion quasi auch ein Heimspiel, das die Norddeutschen am 29. Bundesliga-Spieltag am Ende mit 4:2 für sich entschieden.

Mann des Spiels war dabei zweifelsohne Ducksch, der die Grün-Weißen mehr oder weniger im Alleingang zum Sieg schoss: mit rechts, mit links und per Kopf.

Der erste Streich gelang dem 29-Jährigen schon in der 6. Minute, als er nach Steilpass von Jens Stage die Pille mit dem rechten Fuß flach rechts unten zum 0:1 in den Berliner Kasten einschob - es war der erste Torschuss der Bremer.

Nach 27 Zeigerumdrehungen baute Ducksch die Gästeführung nach einer Flanke von Christian Groß per Kopf auf 2:0 aus, bevor der Stürmer kurz nach der Pause ein drittes Mal knipste, als er das Kunstleder nach einer Hereingabe von Anthony Jung am zweiten Pfosten mit der Brust annahm und mit links in die Maschen knallte.