Haris Tabakovic im Interview: "Von reden passiert gar nichts"

Zuletzt ist Haris Tabakovic, die Tormaschine von Hertha BSC ins Stocken geraten. Im Interview mit TAG24 spricht er über die Rückrunde und die Ziele.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Auf ihm ruhen nach dem Ausfall von Fabian Reese (26) bei Hertha BSC die größten Hoffnungen. Zuletzt ist die Tormaschine Haris Tabakovic (29) aber ins Stocken geraten. Im Interview mit TAG24 am Rande des Trainingslagers spricht der Strafraumstürmer über sein Hinrundenfazit, seinen Spitznamen, seinen Hang zum Doppelpack und den Pokalkracher gegen Kaiserslautern.

Haris Tabakovic ist bei Hertha der Knipser vom Dienst. Mit neun Buden führt er die interne Torjägerliste an. © Soeren Stache/dpa TAG24: Wie kalt war es morgens im Pool? Toni Leistner hat in der Hoteltour erzählt, dass ihr eigentlich gemeinsam reinwolltet, du aber wohl schon etwas früher wach warst. Haris Tabakovic: Wir haben uns für 7.30 Uhr verabredet, aber ich war schon ein wenig früher wach. Ich wollte mir ein bisschen mehr Zeit für das Frühstück nehmen, weil ich vorher noch ins Gym gehe. Daher war ich schon zehn Minuten vorher drin. Der Pool ist schon sehr, sehr kalt. Vielleicht so zehn, elf Grad. So genau weiß ich es nicht. Die erste Minute ist schon sehr hart. TAG24: Für dich ist es dein erstes Trainingslager mit Hertha. Wie sind die ersten Eindrücke? Bist du eher ein Fan von Winter- oder Sommertrainingslagern? Hertha BSC Nadar Jindaoui: Vom "Niemandsland" zum Stammspieler bei Hertha BSC? Haris Tabakovic: Eher vom Wintertrainingslager, weil es in Deutschland schon extrem kalt ist. Die Bedingungen sind super: gutes Wetter, super Plätze, gutes Hotel und gutes Essen. TAG24: Mit wem teilst du dir ein Zimmer? Und wer ist der Ordentlichere? Haris Tabakovic: Mit Smail (Prevljak, Anm. d. Red.). Wir sind eigentlich beide sehr ordentlich. Er hat seine Ecke, ich habe meine Ecke.

Fans können Haris Tabakovic offiziell Fluppe nennen

Zuletzt hatte er jedoch einen schweren Stand. © Soeren Stache/dpa TAG24: Nimm uns mal mit. Wie sieht denn so ein typischer Tag im Trainingslager aus? Tabakovic: Wir haben von 7.30 Uhr bis 9 Uhr Frühstück. Ab 9.40 Uhr ist Abfahrt zum Training, das um 10 Uhr beginnt. Je nachdem, wie lange wir trainieren, kommen wir dann ins Hotel zurück. Einige gehen dann noch ins Gym und duschen. Um 13 Uhr ist dann Mittagessen, danach gibt es eventuell noch eine Videoanalyse. Ansonsten gehen die Spieler aufs Zimmer, ruhen sich aus, bevor um 15.40 Uhr die nächste Abfahrt zum zweiten Training um 16 Uhr ist. Danach geht es wieder ins Hotel. Entweder nehmen manche noch ein Eisbad, gehen in die Sauna oder machen Krafttraining. Um 19 Uhr gibt es Abendessen und anschließend geht es irgendwann wieder ins Bett. Hertha BSC Hertha BSC im Trainingslager: Wie Nader Jindaoui über seine Zukunft denkt TAG24: Du bist selber Nichtraucher und Anspielungen auf deinen Nachnamen sind wahrscheinlich eher nicht so dein Ding. Konntest du dich schon an deinen Spitznamen Fluppe gewöhnen? Tabakovic: Ja, damit habe ich kein Problem. TAG24: Die Fans haben dich gleich von Beginn an in ihr Herz geschlossen. Als du nach Berlin gekommen bist, hatte Hertha gerade das Lizenz-Drama hinter sich gelassen, war gerade abgestiegen und dann auch noch das erste Spiel verloren. Wie nimmst du jetzt die Stimmung rund um den Verein wahr? Tabakovic: Es ist sehr, sehr positiv derzeit. Wir sind auf einem aufsteigenden Ast. Wir sind sehr schlecht in die Saison gestartet und dennoch waren die Fans sehr positiv – auch, wenn wir verloren haben. Die Fans haben gemerkt: Da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die kämpft wenigstens.

Tabakovic wollte unbedingt zu Hertha BSC

Seit mittlerweile sechs Ligaspielen wartet Haris Tabakovic auf einen Treffer. © Soeren Stache/dpa Das ist das Minimum im Fußball. Dass man immer kämpft, auch wenn man einen schlechten Tag erwischt. Das honorieren die Fans. Mit den letzten Spielen - auch mit dem Pokalspiel gegen Hamburg – spürt man, dass eine gewisse Euphorie herrscht. Wir wollen das natürlich unbedingt zum Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf mitnehmen.

TAG24: Fabian Reese hat letztens noch einmal zugegeben, dass es bei ihm Liebe auf den zweiten Blick war. Wie war es dann bei dir? Musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Tabakovic: Definitiv nicht. Ich kann mich erinnern, dass es für mich riesig war, als ich das erste Mal von Herthas Interesse gehört habe. Auch wenn es die 2. Liga ist. Das war mir eigentlich egal. Das ist für mich ein Riesen-Klub. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlich war für mich klar, dass ich hierhin kommen möchte. Es hat sich dann ein bisschen gezogen, bis der Transfer fix war, aber ich wollte unbedingt herkommen. Ich habe versucht, von Tag eins meine Qualität auf dem Platz zu zeigen. Für mich heißt es einfach immer Vollgas geben. Ich will, dass die Leute draußen sehen, dass das auch meine Mentalität ist. TAG24: Fabian Reese hat ja vor wenigen Monaten auch Abseits des Platzes mit seinem Flohmarktbesuch für Schlagzeilen gesorgt. Hat er dich mal mitnehmen können oder auch dafür begeistern können? Haris Tabakovic: An dem Tag habe ich ihn sogar besucht. Ich war mit meiner Verlobten dort, wir haben ein bisschen geredet. Da waren wir noch ganz neu in Berlin, deswegen war es ganz witzig, dass sie uns eingeladen haben, um mal vorbeizuschauen. Es war cool, ich bin jetzt aber nicht der Typ, der das regelmäßig macht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich seitdem keinen Flohmarkt mehr besucht habe, aber man muss der Stadt gegenüber auch offen für Neues sein. Ich fand es definitiv cool.

Herthas Sturmtank muss sich in der 2. Liga gegen "Ochsen" durchsetzen

Die Fans haben den Stürmer von Beginn an ins Herz geschlossen. © Soeren Stache/dpa TAG24: Konntest du in den rund fünf Monaten Berlin die Stadt schon erkunden? Tabakovic: Ich habe schon viel von Berlin gesehen. Die touristischen Sachen habe ich alle schon gemacht. Es gibt auch viele Gegenden, mit coolen Restaurants, Cafés oder Brunch-Angeboten. TAG24: Vor deinem Wechsel warst du in Wien. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Wien und Berlin? Haris Tabakovic: Als ich nach Wien gekommen bin, dachte ich schon: 'Boah, wie groß das hier alles ist.' Aber Berlin ist ja nochmal unglaublich. Man muss im Verkehr definitiv viel Geduld mitbringen. Für fünf Kilometer fahre ich fast eine halbe Stunde. Berlin hat aber alles zu bieten. Man kann die Stadt genießen. TAG24: Und fußballerisch? Wie ist der Niveauunterschied in der 2. Liga im Vergleich zu Österreich? Tabakovic: Es ist viel physischer als in Österreich. Hier gibt es in der Verteidigung diese Ochsen. Diese Spieler sind Männer und keine Jugendspieler, sondern meistens schon um die 30. Du hast in Österreich auch Top-Mannschaften wie Salzburg, die in der Champions League spielen. Dort merkt man auch, dass sie auf die Jugend setzen und Spieler auch verkaufen. TAG24: Zuletzt kam Hertha immer besser in Fahrt. Ihr seid in der Liga nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Was macht euch derzeit so stark? Tabakovic: Wir sind als Team einfach sehr, sehr stark. Natürlich haben wir auch Einzelspieler wie Fabi, der in vielen Spielen den Unterschied macht, aber dennoch hat man gemerkt, dass wir als Team gewachsen sind. Zum Ende hin habe ich nicht mehr getroffen, aber dann ist Flo da, der trifft. Wir kennen uns langsam. Wir wissen, wie wir agieren müssen, wann wir pressen müssen, wann wir kompakt hinten stehen.

Tabakovic: "Wenn wir da gewinnen, ist man schnell auch richtig oben dran"

Gegen Fürth ließ Tabakovic auf seinen ersten Streich, gleich seinen zweiten Treffer folgen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Es ist wie so häufig im Fußball: Wenn du in einen Lauf kommst, dann fallen die Bälle auch vor die Füße. Dann hat man auch dieses Spielglück. Man hat in den letzten Spielen gemerkt, dass es auf unserer Seite war. TAG24: Mit etwas Anlaufzeit ist bei dir persönlich gegen Fürth der Knoten geplatzt - und dann so richtig. Wie fällt dein persönliches Hinrundenfazit aus? Tabakovic: Ich habe es oft gesagt: Ich lebe meinen Traum. Ich liebe es hier bei Hertha BSC zu sein. Vor der Saison hätte ich die 16 Scorerpunkte in der Hinrunde sofort unterschrieben, dennoch bin ich mit den letzten Spielen, in denen ich nicht getroffen habe, nicht ganz zufrieden. Es war ein wenig kompliziert. Von meiner Mentalität her bin ich ein Mensch, der immer mehr möchte. ... Und für Hertha? Tabakovic: Wir stehen da, wo wir hinwollten, dennoch haben wir drei, vier Punkte liegengelassen. Aber es war wichtig, dass wir in Schlagdistanz kommen, weil wir wissen, dass jetzt Düsseldorf und Hamburg kommen. Wenn wir da gewinnen, ist man schnell auch richtig oben dran. TAG24: Wenn du in der Liga triffst, dann mindestens per Doppelpack. Die liegen dir offenbar besonders gern. Was ist dein Geheimnis? Warum so gern doppelt? Tabakovic: Ich kann es gar nicht sagen. Ich gehe jedes Spiel gleich an. Ich gehe nicht in ein Spiel mit den Gedanken 'Tor, Tor, Tor.' Zuerst einmal will ich die Basics abrufen, wie Ball halten, für die Mannschaft pressen und rennen, die Bälle verteilen, das Boxspiel zu 100 Prozent beherrschen. Ich muss erst in die Position kommen, dass ich zu einer Chance komme. Die Tore kommen dann meistens von alleine.

Tabakovic über Reese: "Man kann ihn nicht ersetzen"

Verstehen sich auf dem Platz blendend: Reese und Tabakovic. © Gregor Fischer/dpa Es kommt auch immer auf das Spiel an. Ich bin kein Dribbler. Vielleicht haben wir ein Spiel, in dem Marten, Fabi, Palko oder jemand anderes fünf Flanken bringt. Davon schieße ich dann zwei oder drei Tore. Es gibt aber auch Spiele, in denen keine Flanke zu mir kommt. Dann kann ich auch keine Tore machen. TAG24: Mit Fabian Reese fällt derzeit dein Lieblings-Vorlagengeber aus. Auf dem Platz versteht ihr euch blendend. Man könnte meinen, ihr habt euch gesucht und gefunden. Wer soll dich jetzt mit Flanken füttern? Tabakovic: Man darf eine Mannschaft nicht nur anhand von einer Person auszeichnen. Vor der Saison hätte er bestimmt auch sofort unterschrieben, dass er zum jetzigen Zeitpunkt so viele Scorerpunkte und auch wichtige Tore geschossen hat. Man kann ihn nicht ersetzen, weil er ein unglaubliches Eins-gegen-Eins spielt mit seiner Dynamik und seiner Schnelligkeit. Trotzdem müssen wir es als Team auffangen. Natürlich hoffe ich, dass unsere Verletzten wie Jeremy, Palko, Bence oder Ibo zurückkommen. Damit kehrt dann auch wieder die Kreativität zurück in unser Spiel. TAG24: Du erlebst als Stürmer selbst gerade eine eher etwas schwierige Phase, hast jetzt seit sechs Spielen nicht mehr getroffen. Wie geht man mit so einer Durststrecke um? Pal Dardai hat gestern bei uns in der Medienrunde angekündigt, dass du gegen Düsseldorf gleich treffen wirst. Tabakovic: Das hoffe ich natürlich auch (lacht). Ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Durststrecke. Das Wort ist gar nicht in meinem Kopf. Es macht auch gar keinen Sinn, großartig darüber nachzudenken. Es gab schon einmal eine Phase, in denen ich vier Spiele nicht getroffen habe. Was ist dann passiert? Ich habe gegen Mainz zwei Tore gemacht und auch gegen Paderborn doppelt getroffen. Für mich geht es darum, dass ich an den Prozess glaube, hart arbeite. Egal, ob es gut läuft oder weniger gut läuft: Ich ziehe mein Ding durch. Ich bin überzeugt, wenn die Bälle in die Box - da wo ich stark bin - kommen werden, werde ich auch schon meine Tore wieder machen.

Hertha BSC muss Fünferkette noch weiter üben

Er kann es per Kopf, aber auch mit dem Fuß. In der Box fühlt sich Tabakovic am Wohlsten. © Sebastian Gollnow/dpa TAG24: Gegen Aue und auch im Trainingslager habt ihr die Fünferkette getestet. Kommt dir das neue System zugute? Was ist der größte Unterschied für dich als Stürmer? Tabakovic: Der Unterschied ist, dass wir über die Seite nicht mehr diese Eins-gegen-Eins-Spieler haben. Wenn du die Fünferkette richtig spielst, dann werden die Gegner Probleme bekommen, wir können eins auf eins anlaufen, weil wir jetzt mehr Stürmer sind. Die Seiten können immer hochschieben. Wenn wir es gut spielen, werden mehr Flanken kommen, weil die Wingbacks hochkommen mit Jonjoe Kenny über rechts und Micky über links. Mit zwei Stürmern in der Box kann das schon von Vorteil sein, aber man hat im Testspiel auch gesehen, dass wir noch Mühe haben. Wir müssen dieses System noch mehr üben und besser einspielen: Wann schieben wir raus, wann attackieren wir, wann pressen wir, wann bringen wir die Bälle in die Box. Gegen Mechelen war es eher ein Hinterherrennen TAG24: Samstag gegen die Rangers ist ja dann schon die nächste Chance Haris Tabakovic: Es kann ja nicht von heute auf morgen funktionieren. Dafür sind wir hier. Natürlich wollen wir am Samstag ein gutes Gefühl haben. Wir wollen zeigen, dass wir das System spielen können. Am Ende zählt das Spiel gegen Düsseldorf. Da muss jeder Spieler zu 100 Prozent bereit sein. TAG24: Palko Dardai hat gesagt, er will mit Hertha nochmal in der Bundesliga spielen, aber auch ergänzt, dass ihr euch keinen Druck macht aufsteigen zu müssen. Wie präsent ist denn das Thema Aufstieg in der Kabine? Tabakovic: Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Meine persönliche Meinung habe ich von Anfang an mitgeteilt: Der Klub steht für mich für die Bundesliga. Da muss der Verein wieder hinkommen. Ich hoffe, früher, als später. Träumen darf man, aber man muss jeden Tag auch hart arbeiten, um diese Träume zu realisieren. Von reden passiert gar nichts (lacht).

Trotz Pokalfieber: Volle Konzentration auf Fortuna Düsseldorf!