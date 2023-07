Hat Gersbeck bei Hertha noch eine Zukunft? "Eigentlich brauch ich ihn"

Berlin - Der Prügel-Skandal und die Folgen. Noch immer ist unklar, wie es mit Marius Gersbeck (28) weitergeht. Der Keeper ist bis auf Weiteres suspendiert. Er soll einen 22-Jährigen am Rande des Trainingslagers schwer verletzt haben.

Der 28-Jährige schweigt und auch Hertha kann und will sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äußern. Fakt ist aber: Das Thema wird die Berliner wohl noch länger beschäftigen.

So soll der Torwart laut eines "Bild"-Berichts zuerst zugeschlagen haben. Der 22-Jährige knallte daraufhin offenbar mit dem Kopf gegen den Briefkasten, woraufhin er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Angeblich soll er danach noch auf sein Opfer eingetreten haben .

Pal Dardai (47) kennt Marius Gersbeck schon lange. © Andreas Gora/dpa

Für die Mannschaft stellt das Prügel-Drama so kurz vor dem Saisonstart offenbar kein Problem dar: "Ich habe nicht mitgekriegt, dass das die Mannschaft negativ belastet hat. Wir haben alle hart gearbeitet, dafür haben die Jungs auch ein kleines Lob verdient nach so einem Trainingslager."

Auswirkungen hat der nächtliche Ausflug allerdings schon. Gersbeck, der nie zuvor negativ aufgefallen war, war als Führungsspieler vorgesehen. Er hatte gar Chancen auf das Kapitänsamt. Nun aber wird Oliver Christensen (24), der zwar bleiben würde, aber weiter als Verkaufskandidat gilt, wohl die Nummer eins bleiben.

"Ich habe mit Marius schon in der U17 zusammengearbeitet. Es war ein Riesen-Spaß mit ihm zu arbeiten. Bis zu diesem Punkt. Jetzt müssen wir schauen, was noch passiert", so Dardai. Ganz abgeschrieben haben die Blau-Weißen den Rückkehrer aber nicht.

Dardai: "Er gehört eigentlich zu uns. Wenn es möglich ist, wollen wir ihm schon helfen. Einen Gersbeck brauche ich eigentlich. Das ist die Wahrheit. Aber der Verein ist wichtig, die Vorbildfunktion ist wichtig. Wir müssen alles prüfen. Das muss auch jeder verstehen."

Sollten sich die Berichte allerdings bestätigen, dürfte es nur ein kurzes Comeback gewesen sein.