Hertha BSC bringt Streich zum "Kotzen": "Ich weiß, ich kenne das Gefühl"

Christian Streich sah ein Hertha BSC auf Augenhöhe mit dem SC Freiburg, ärgerte sich aber über das Ergebnis.

Aus Hertha-Sicht kann man das sicherlich als Kompliment verstehen, denn auch Streich wurde nach dem 1:1 gegen den Hauptstadtklub nicht müde den abstiegsbedrohten Gegner zu loben. "Das kotzt mich an, aber das war verdient."

Sandro Schwarz (44) konnte darüber nur Schmunzeln: "Ich weiß, ich kenne das Gefühl."

Viel zu häufig bekam Hertha BSC - vor allem in der Hinrunde - lobende Worte, stand aber mit leeren Händen bzw. zu wenigen Punkten da. Schlimmer noch: Nach der XXL-Winterpause kamen auch noch vermehrt Grusel-Auftritte, wie beim so wichtigen Keller-Duell in Sinsheim (1:3) dazu.

Gerade Auswärts ließ die Alte Dame zuletzt vieles vermissen, kassierten acht Niederlagen am Stück. Gegen den Champions-League-Aspiranten aber zeigten die Blau-Weißen das wohl beste Auswärtsspiel der Saison. "Ich werde versprechen, dass die Mannschaft so ein Gesicht zeigt", sagte Startelf-Rückkehrer Kevin-Prince Boateng (36) und kündigte an: "Das ist Hertha BSC jetzt für die letzten acht Spiele."

Die Berliner machten schon in Halbzeit eins vieles richtig, verteidigten diszipliniert, ließen kaum etwas zu und setzten selbst Nadelstiche. Ausgerechnet Boateng verursachte dann aber einen Freistoß in bester Lage. Vincenzo Grifo (29) ließ sich nicht zweimal tippen und jagte den leicht abgefälschten Ball, an vielen Berliner Beine vorbei, flach in die Torwartecke (52. Minute).