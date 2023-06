Hertha BSC: Dardai-Entscheidung wohl gefallen!

Berlin - Dardai die Dritte! Offiziell ist es noch nicht, aber es sieht alles danach aus, als bleibt Pal Dardai (47) auch in der 2. Bundesliga Trainer von Hertha BSC . Der Ungar soll die Alte Dame wieder nach oben führen.

Pal Dardai (47) bleibt wohl auch im Unterhaus Trainer von Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa

Dardai hatte bereits nach dem 2:1 in Wolfsburg gesagt, dass noch in dieser Woche die Trainerfrage verkündet werden wird. Wie der "kicker" am späten Mittwochabend berichtete, soll die Entscheidung nun gefallen sein - pro Dardai!

Der 47-Jährige hatte die Berliner Mitte April zum bereits dritten Mal für den glücklosen Sandro Schwarz (44) übernommen. Vor dem Abstieg konnte er sie aber in den noch verbleibenden sechs Spielen nicht mehr retten.

Jetzt soll ihm die Mission Wiederaufstieg gelingen. Ein schwieriger Auftrag. Hertha hat kein Geld, riesige Finanzprobleme und in welcher Liga der Klub antritt ist noch immer ungeklärt.

Sollte die DFL die Lizenz verweigern droht gar ein Absturz bis in die Regionalliga.

Herthas Rekordspieler hat schon bei seiner ersten Rettungsmission 2015 bewiesen, dass er auch eine Mannschaft formen kann. Das soll ihm nun auch im Unterhaus gelingen - mit dem Berliner Weg.