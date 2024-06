Aus in Bochum: Schnappt sich Hertha jetzt diesen Bundesliga-Star?

Berlin - Eigentlich sah alles nach einem Verbleib von Christopher Antwi-Adjei (30) aus. Als der VfL Bochum nach dem Relegationswunder den Abschied von gleich zehn Spielern bekannt gab, fehlte sein Name - und das, obwohl sein Vertrag ausläuft.

In Bochum geht es für Christopher Antwi-Adjei (30) nicht weiter, dafür aber bei Hertha BSC? © Tom Weller/dpa

Die Verlängerung schien nur noch Formsache, doch offenbar hat der neue Trainer Peter Zeidler (61) laut WAZ keine Verwendung für den Flügelflitzer. Zudem soll ein Wechsel von Dortmunds Youngster Samuel Bamba (20) kurz bevorstehen.

In Bochum schließt sich für Antwi-Adjei die Tür, in Berlin könnte sie nun aufgehen. Bild berichtete schon Anfang Mai vom Interesse von Hertha BSC. Das könnte durch das überraschende Aus nun konkreter werden.

Dazu passt: Die Alte Dame will sich neben den Probleme in der Zentrale auch auf dem Flügel verstärken. Zudem kennt der ehemalige Paderborner die 2. Liga und weiß, wie man aufsteigt. 2019 hatte der trickreiche Flügelspieler mit zehn Treffern erheblichen Anteil am Aufstieg des SCP.

In Bochum pendelte der pfeilschnelle Offensivspieler zuletzt zwischen Bank und Startelf, erzielte vergangene Saison in 25 Spielen zwei Toren und bereitete zwei Treffer vor.