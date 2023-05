02.05.2023 06:36 Hertha BSC kämpft ums nackte Überleben: Vermeintlich einfachstes Restprogramm?

Für Hertha BSC geht es in den letzten vier Saisonspielen ums nackte Überleben in der Bundesliga und vieles hängt an den Duellen mit den direkten Konkurrenten.

Von Thorsten Meiritz

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa