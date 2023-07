Hertha BSC legt am Samstag los, doch dieser Star darf nicht mitspielen

Wenn am Samstag (20.30 Uhr/Sky) die Flutlichter in der Merkur Spiel-Arena angehen und die Alte Dame bei Fortuna Düsseldorf antritt, wird der Hertha-Star bei seinem Ex-Klub, bei dem er einst den Durchbruch feierte, definitiv fehlen.

Hertha BSC wollte die Top-Verdiener Krzysztof Piatek (28, l.) und Lucas Tousart (26) schnellstmöglich von der Gehaltsliste streichen. © Andreas Gora/dpa, Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

Die Verantwortlichen wollten die Top-Verdiener schlichtweg so schnell wie möglich von der Gehaltsliste streichen und nahmen quasi das erstbeste Angebot an.



Der Fall Lukebakio gestaltet sich jedoch ein wenig anders, denn der Nationalspieler verdient nicht ganz so viel wie seine abgewanderten Kollegen, sodass die Herthaner bei seinem Verkauf einen langen Atem beweisen können.

Womöglich wird Dodi sogar erst am Deadline Day abgegeben, wenn vorher kein passendes Angebot eintrudelt - eine Offerte von Besiktas Istanbul hat der Klub umgehend abgelehnt haben, schließlich waren die wohl gebotenen 3,5 Millionen Euro ziemlich weit von den mindestens erhofften zehn entfernt.

Und so fristet Lukebakio weiterhin sein tristes Dasein in der immer kleiner werdenden Trainingsgruppe II, in der er sich vorsichtig fit halten soll. Am Samstag muss der dann seinen zukünftigen Ex-Kollegen von der heimischen Couch beim Kicken zusehen, wenn er denn will.