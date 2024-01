Hertha BSC sucht Verstärkung fürs Mittelfeld: Bundesliga-Kicker im Visier

Berlin - Hertha BSC will sich in der aktuellen Transfer-Periode offenbar noch im offensiven Mittelfeld verstärken und soll ein Auge auf Aymen Barkok (25) von Mainz 05 geworfen haben.

Schon am heutigen Donnerstag soll sich der 25-Jährige in Berlin einfinden, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Damit könnte er bereits am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im anstehenden Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf im Kader von Coach Pal Dardai (47) stehen.

In diesem Fall würde den Mainzern demnach eine Ablösesumme von bis zu 1,5 Millionen Euro winken. Mit dem Spieler selbst seien sich die Blau-Weißen über die Vertragsmodalitäten weitgehend einig.

Die Berliner wollen den Dribbelkünstler nach Informationen von Sky bis Saisonende ausleihen. Allerdings soll der Leih-Vertrag eine Klausel enthalten, die den Hauptstadtklub zum Kauf verpflichtet, sofern Barkok eine gewisse Anzahl an Spielen für seinen neuen Verein bestreitet.

Aymen Barkok (25, r.) und Fabian Reese sind im vergangenen November im DFB-Pokal aufeinander getroffen - zukünftig könnten sie gemeinsam für Hertha BSC kicken. © Soeren Stache/dpa

Zudem könnte Barkok auch auf dem Flügel zum Einsatz kommen und den gesundheitlich angeschlagenen Fabian Reese (26) ersetzen. Der Schlüsselspieler der Herthaner kämpft weiterhin mit den Folgen einer Corona-Infektion.

Barkok konnte bei den 05ern nach dem Wechsel aus seiner Heimatstadt Frankfurt bislang nicht überzeugen, stand in der Bundesliga erst viermal in der Startelf. Auch in der laufenden Spielzeit wurde er beinahe ausschließlich für Kurzeinsätze eingewechselt und konnte dabei ein Tor und eine Vorlage verbuchen.

Einen seiner wenigen Startelf-Einsätze absolvierte der Deutsch-Marokkaner in dieser Saison in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen seinen möglichen neuen Arbeitgeber. Anfang November 2023 unterlag der FSV mit 0:3 im Olympiastadion.

Mit einem Wechsel in die Hauptstadt erhofft sich Aymen Barkok wohl mehr Spielzeit und will sich endlich als Stammspieler etablieren, wenn auch zunächst "nur" in der 2. Bundesliga.