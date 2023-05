Hertha BSC verlängert mit Hoffnungsträger: "Hertha ist mein Verein!"

Berlin - Hertha BSC arbeitet weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Dabei wird konsequent der oftmals beschworene "Berliner Weg" weiter beschritten, bei dem verstärkt auf den hauseigenen Nachwuchs gesetzt werden soll.

Pascal Klemens (2.v.l.) hat am vergangenen Samstag sein Bundesliga-Debüt für Hertha BSC gegeben und über die volle Distanz gespielt. © Swen Pförtner/dpa

Da passt es natürlich ins Bild, dass ein weiterer Hoffnungsträger jetzt langfristig gebunden werden konnte, denn U19-Kapitän Pascal Klemens (18) hat sein Arbeitspapier bis 2026 verlängert, wie der Verein am Pfingstmontag mitteilte.

Der 18-Jährige feierte am vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg in Wolfsburg sein Bundesliga-Debüt für die Alte Dame und das gleich in der Startelf und über die volle Distanz.

Gemeinsam mit Marvin Plattenhardt (31), Marc Oliver Kempf (28) und Jonjoe Kenny (26) bildete er die Viererkette, die zwar bereits nach zwei Minuten einen Gegentreffer schlucken musste, sich dann aber stabilisierte und den Achtungserfolg gegen die Wölfe ins Ziel verteidigte.

Klemens, der bereits für die U17 und U18 der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz kam, hat sich damit bewusst für den Hertha-Weg entschieden, obwohl er von mehreren Bundesliga-Klubs umworben gewesen sein soll.

Medienberichten zufolge sollen unter anderem Werder Bremen und einmal mehr Borussia Mönchengladbach ihr Interesse an dem Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, bekundet haben.