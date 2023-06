Hertha BSC zittert um Ngankam: Zieht es ihn nach Frankfurt?

Jessic Ngankam (22) soll das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt haben. © Soeren Stache/dpa

Der bullige Stürmer ist absoluter Fanliebling, schoss sich nicht nur wegen seiner vier Tore in der Rückrunde in die Herzen der Fans. Er ist der Inbegriff des Berliner Weges, durchlief zahlreiche Jugendmannschaften, feierte im Hertha-Trikot sein Bundesliga-Debüt und "brennt" für die Fahne.

Der 1,84 Meter große Sturm-Tank besticht mit seiner Robustheit, gibt nie auf und hat zudem noch ein ordentliches Tempo. Trotz zwei schweren Knieverletzungen hat der gebürtige Berliner seine Bundesligatauglichkeit unter Beweis gestellt. Das weckt Begehrlichkeiten.

Wie die "Bild" berichtet, soll Eintracht Frankfurt ein Auge auf das Hertha-Eigengewächs geworfen haben. Der Pokalfinalist kann nicht nur mit der Bundesliga locken, sondern spielt auch noch international (Conference League).

Billig wird Ngankam aber nicht. Laut Sky soll die Schmerzgrenze angeblich bei zehn Millionen Euro liegen. Doch trotz der klammen Kasse will Hertha BSC das Sturm-Talent unbedingt halten.



Demnach soll Sportdirektor Benjamin Weber (43) in einem persönlichen Gespräch bereits klargemacht haben, was die Blau-Weißen mit ihm vorhaben: Als Fanliebling soll er die Alte Dame wieder nach oben schießen, sich so einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern. Einst Hertha-Retter (auf Schalke) und nun Aufstiegsheld?