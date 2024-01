Hertha im Trainingslager: Dardai führt 8-Sekunden-Regel ein

Für Hertha BSC heißt es ab in die Sonne. Der Zweitligist bereitet sich im Trainingslager in La Manga auf die Rückrunde vor. TAG24 ist mit vor Ort.

Von Johannes Kohlstedt

La Manga - Das Schmuddelwetter hat Hertha BSC in Berlin gelassen. In La Manga, unter der spanischen Sonne, bereitet sich die Alte Dame auf die Rückrunde vor - allerdings ohne ihren Top-Star.

Fabian Reese (26, r.) muss sich weiter gedulden. Er bleibt in Berlin. © Andreas Gora/dpa Fabian Reese (26) ist gleich in Berlin geblieben. Seine Blutwerte lassen ein ordentliches Training nicht zu!

Ebenfalls nicht dabei: Nachwuchskeeper Robert Kwasigroch (19), die drei Wechselkandidaten Anderson Lucoqui (26), Myziane Maolida (24) und Kelian Nsona (21), sowie Bence Dardai (17). Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. So sind die zuletzt verletzten Jeremy Dudziak (28), Palko Dardai (24) und Ibrahim Maza (18) mit an Bord. Das Trio spielt in Dardais Plänen eine große Rolle, eint es sie, dass alle drei auch mit dem Rücken zum Tor spielen können. Hertha BSC Warum gleich drei Hertha-Profis unter Welpenschutz stehen Der Berliner Weg wird derweil konsequent weitergegangen: Youngster Tim Hoffmann (18) darf sich im Camp beweisen. Auch YouTuber Nader El-Jindaoui (27) mischt im Trainingslager mit. Nach seinem Debüt im Pokal, sowie kurze Zeit später dem Zweitliga-Debüt soll nun mehr folgen. Die größte Überraschung ist allerdings ein 16-Jähriger. Boris Lum (16) darf erstmals Profiluft schnuppern, genießt laut Dardai aber noch "Welpenschutz" TAG24 ist live vor Ort und hält Euch hier im Hertha-Ticker auf dem Laufenden!

9. Januar, 11.44 Uhr: Dardai führt 8-Sekunden-Regel ein

Die erste Trainingseinheit ist durch. Unter den Augen von erneut etwa 30 Hertha-Fans - ja, Bier war diesmal auch wieder am Start - wurde es taktisch. Es ging ums Pressing und richtige Verschieben. Wie schon beim gestrigen Training griff Dardai und Co-Trainer Admir Hamzagic immer wieder ein. Was Dardai zu Beginn nicht gefiel: Das Pressing verlief ins Nichts. So aber können die Gegner Hertha zu leicht überspielen. Klappt es mit der Balleroberung nicht, soll zumindestens ein leichtes Foul für eine Unterbrechung sorgen: "Jede große Mannschaft macht das, nur wir nicht. Wir sind zu nett." Und weiter: "In acht Sekunden muss etwas passieren, sonst machen wir uns kaputt."

Die Mannschaftskasse wird beim Shootout weiter gefüllt. © TAG24/Johannes Kohlstedt

9. Januar, 10.18 Uhr: Hussein muss passen

Neuer Tag und schon wieder auf dem Trainingsplatz. Diesmal kann auch Marten Winkler wieder voll mitmischen. Ein anderer fehlt: Bilal Hussein (23) muss mit muskulären Problemen passen.

8. Januar, 20.51 Uhr: Herthaner unter Welpenschutz

Das war's mit dem zweiten Tag im Trainingslager. Nach lockeren Aufgalopp am Sonntag hat Dardai am Montag die Zügel deutlich angezogen, doch bevor das San Miguel geöffnet werden kann, noch ein Hinweis in eigener Sache: Mehr über den zweiten Trainingstag im Extra-Artikel "Warum gleich drei Hertha-Profis unter Welpenschutz stehen".

Pal Dardai stellt gleich drei Profis unter Welpenschutz. © Soeren Stache/dpa

8. Januar, 17.17 Uhr: Toni Leistner sorgt für Latten-Lacher

Eine gute Stunde später, dann ist auch das zweite Training des Tages geschafft. Lag der Fokus bei der Vormittagseinheit noch in den Spielformen (Umschaltspiel), ging es nun um das Über- und Unterzahlspiel. Nach den Passformen mit ein, zwei Kontakten ging es beim Spiel sechs gegen sechs auf Kleinfeld richtig zur Sache. Besonders Haris Tabakovic zeigte sich treffsicher. Beim Verwerten der Flanken musste sich der Sturmtank aber Toni Leistner geschlagen geben. Herthas Kapitän war gleich mehrmals per Kopf zur Stelle - und hatte später noch die Lacher auf seiner Seite. Pal Dardai hatte die Einheit schon beendet, da versammelte sich die komplette Mannschaft noch zum Lattenschießen. Die Regeln sind simpel: Wer nicht trifft, muss zehn Euro in die Mannschaftskasse zahlen. Das aber blieb Leistner zur Freude seines Trainers erspart. Er jagte die Kugel direkt ans Gebäck und jubelte: "Ich zahle nicht, ich bin nen schei** Ossi und geizig!" Dennoch kam einiges zusammen. Neben Leistner trafen nur noch Jonjoe Kenny, Boris Lum und Pascal Klemens die Latte.

Auch bei der zweiten Einheit war Feuer drin. © TAG24/Johannes Kohlstedt

8. Januar, 16.01 Uhr: Zweite Einheit hat begonnen

Pünktlich um 16 Uhr ist die zweite Einheit des Tages gestartet. Zunächst aber wird sich unter Anleitung von Henrik Kuchnow ordentlich warm gemacht. Ibrahim Maza und Marten Winkler trainieren weiter individuell. Auch die Fans sind wieder am Start, wenn auch in etwas geringerer Anzahl, als noch am Vormittag. Obwohl schon nach vier, hat zudem keiner ein Bier in der Hand. Jetzt nicht nachlassen, Männer ;)

8. Januar, 11.41 Uhr: Erste Einheit absolviert

Im anschließenden Trainingsspielchen auf Kleinfeld klappt es dann besser mit dem Toreschießen. Und auch bei den Profis gelten offenbar Bolzplatzregeln. "Letztes Tor entscheidet", kündigt Dardai an, obwohl Team Blau deutlich führt. "Neues Jahr, neue Regeln." Danach beendete der Übungsleiter die Einheit. Weiter geht's um 16 Uhr.

8. Januar, 11.38 Uhr: Pal Dardai: "Heute wird ein intensiver Tag"

"Heute wird ein intensiver Tag", kündigte Pal Dardai im kurzen Plausch mit den anwesenden Journalisten an. Auf dem Programmpunkt stehen das Umschalt- und Konterspiel. Die lange Zeit verletzten Jeremy Dudziak und Palko genießen wie auch Bubi Boris Lum "Welpenschutz". Dardai greift derweil immer wieder ein, erklärt die Übungen, lobt gelungene Aktionen und sieht darüber hinweg, dass nicht alles klappt: "Deswegen sind wir hier. Üben, üben, üben." Team Rot tut sich dabei besonders schwer. "Tore machen", fasst es Toni Leistner passend zusammen.

Immer da, wenn er gebraucht wird: Schattenmann Peter Pekarik. © TAG24/Johannes Kohlstedt

8. Januar, 10.26 Uhr: Training mit Unterstützung

Das ist ja fast wie auf dem Schenckendorffplatz hier. Etwa 40 bis 50 Hertha-Fans haben die Reise in den Süden auf sich genommen. Die Stimmung: gut. Die meisten haben sich mit Bier versorgt. Die Spieler absolvieren derweil Sprintübungen. Nur Ibrahim Maza und Marten Winkler sind im Hotel geblieben. Sie trainieren individuell.

8. Januar, 9.23 Uhr: Guten Morgen

Guten Morgen aus Atamaria, mit der Aussicht der Hertha-Stars kann ich nicht ganz mithalten und Nein, das ist nicht mein Balkon mit Meerblick - ich blicke auf einen Hügel - sondern die Sicht vom Hauseingang. Dafür habe ich aber durch den Wind eine quietschende Balkontür. Man kann halt nicht alles haben. Gleich geht es allerdings auf den Platz. Um 10 Uhr ist die erste von zwei Trainingseinheiten angesetzt. Um 16 Uhr geht es dann weiter.

Wer genau hinsieht, sieht das Meer. © TAG24/Johannes Kohlstedt

7. Januar, 17.33 Uhr: Marten Winkler legt Pipi-Zwischenstopp ein

Das ging fix. Nach einer guten Stunde ist das erste Training auch schon absolviert. Viel den Ball haben die Hertha-Stars nicht gesehen. Aufs Gymnastik folgte ein kurzes Warmlaufen, sowie ein paar Runden Rondo, ehe die Profi-Sportler zum Abschluss noch vier Runden über den Platz drehten. Kurios: Marten Winkler legte auf halber Strecke einen unfreiwilligen Zwischenstopp ein. Der Flügelflitzer verschwand kurz hinter dem Flutlichtmast, um seine Blase zu entleeren: Was raus muss, muss raus. Erleichtert zog der 22-Jährige etwas an und holte seine Kollegen beim gemeinsamen Auslaufen schließlich wieder ein. Ein paar Hertha-Fans haben den Trip nach La Manga ebenfalls angetreten. Sie wurden herzlich von Pal Dardai und Sportchef Benjamin Weber in Empfang genommen.

Lockere Einheit zum Start. Fitnesstrainer Henrik Kuchnow gibt das Tempo vor. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Mit 15 Grad ist es in der Sonne ziemlich angenehm. Der Wind könnten den Hertha-Profis aber noch zu schaffen machen. © TAG24/Johannes Kohlstedt

7. Januar, 16.30 Uhr: Training hat begonnen

Kurze Ansprache, kurzer lauter Jubel und schon kann es losgehen. Die Bälle müssen aber erst einmal warten. Nachdem Pal Dardai die Stimmung aufgelockert hat, übernimmt erst einmal Fitnesstrainer Henrik Kuchnow das Kommando. Auf dem Programmpunkt: Gymnastik.

Alle Mann an Bord. Beim ersten Training in Spanien kann Pal Dardai aus dem Vollen schöpfen. © TAG24/Johannes Kohlstedt

7. Januar, 14.31 Uhr: Hertha in Spanien gelandet

Wie erwartet ist der Hauptstadtklub in Alicante gelandet. Von der spanischen Hafenstadt geht es noch eine gute Busfahrt weiter in die Region Murcia - und dann direkt auf den Trainingsplatz.

7. Januar, 14 Uhr: Alte Dame bestreitet zwei Testspiele

Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Statt dem grau bedeckten Berlin mit Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt, erwarten die Berliner in der Region Murcia 15 Grad und Sonnenschein. Viel zu bieten hat der Ort allerdings bis auf Golf und englische Touristen jedoch nicht. Hertha aber ist ohnehin nicht zum Vergnügen da. Bei zwei Testspielen - Mittwoch gegen Mechelen und am Samstag gegen Glasgow Rangers - wird der Ernstfall geprüft.