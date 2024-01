Hertha BSC im Trainingslager: Ohne Leistner im Testspiel

Für Hertha BSC heißt es ab in die Sonne. Der Zweitligist bereitet sich im Trainingslager in La Manga auf die Rückrunde vor. TAG24 ist mit vor Ort.

Von Johannes Kohlstedt

La Manga - Das Schmuddelwetter hat Hertha BSC in Berlin gelassen. In La Manga, unter der spanischen Sonne, bereitet sich die Alte Dame auf die Rückrunde vor - allerdings ohne ihren Top-Star.

Toni Leistner (33) musste das Training mit einem bandagierten Oberschenkel abbrechen. (Archivbild) © Tim Rehbein/dpa Fabian Reese (26) ist gleich in Berlin geblieben. Seine Blutwerte lassen ein ordentliches Training nicht zu!

Ebenfalls nicht dabei: Nachwuchskeeper Robert Kwasigroch (19), die drei Wechselkandidaten Anderson Lucoqui (26), Myziane Maolida (24) und Kelian Nsona (21), sowie Bence Dardai (17). Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. So sind die zuletzt verletzten Jeremy Dudziak (28), Palko Dardai (24) und Ibrahim Maza (18) mit an Bord. Das Trio spielt in Dardais Plänen eine große Rolle, eint es sie, dass alle drei auch mit dem Rücken zum Tor spielen können. Hertha BSC Hertha BSC: Überraschung im Trainingslager! Drei dürfen gehen Der Berliner Weg wird derweil konsequent weitergegangen: Youngster Tim Hoffmann (18) darf sich im Camp beweisen. Auch YouTuber Nader El-Jindaoui (27) mischt im Trainingslager mit. Nach seinem Debüt im Pokal, sowie kurze Zeit später dem Zweitliga-Debüt soll nun mehr folgen. Die größte Überraschung ist allerdings ein 16-Jähriger. Boris Lum (16) darf erstmals Profiluft schnuppern, genießt laut Dardai aber noch "Welpenschutz" TAG24 ist live vor Ort und hält Euch hier im Hertha-Ticker auf dem Laufenden!

10. Januar, 14.33 Uhr: Hertha ohne Leistner im Testspiel gegen Mechelen

Der Kreisverkehr in Spanien macht einem dann doch zu schaffen, doch pünktlich vorm Anpfiff hab ich es in der Pinatar Arena meinen Platz eingenommen. Ein Blick auf die Aufstellung zeigt: Pal Dardai schickt seine A-Elf aufs Feld und setzt erwartungsgemäß erneut auf Fünferkette. Toni Leistner fehlt komplett im Aufgebot.

Für Toni Leistner hat es nicht gereicht. Der Hertha-Kapitän steht nicht im Kader. © TAG24/Johannes Kohlstedt

10. Januar, 9.57 Uhr: Hertha testet gegen belgischen Erstligisten

Guten Morgen, das Training heute entfällt bzw. findet eher im Hotel statt. Raus auf den Platz geht es aber dennoch. Nur später. Um 15 Uhr ist das erste Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KV Mechelen angesetzt. Dann dürfte Pal Dardai erneut die Fünferkette testen lassen, vermutlich aber ohne den Kapitän. Toni Leistner musste gestern nach einer Schrecksekunde das Training abbrechen. Wer bis zum Testspiel nicht genug von Hertha kriegen kann, der kann sich mit der Hoteltour von Leistner die Zeit vertreiben.

9. Januar, 17.34 Uhr: Toni Leistner muss angeschlagen runter

Mittlerweile ist auch das zweite Training geschafft. Die Nachmittagseinheit bestand ganz im Zeichen der Standards, die entweder von Nader El-Jindaoui, Marton Dardai oder Jonjoe Kenny getreten wurden. Diese endeten jedoch mit einer Schrecksekunde. Bei einem Ausfallschritt ist es passiert: Toni Leistner musste angeschlagen runter. Der Hertha-Kapitän fasste sich an den linken Oberschenkel, bekam eine Bandage und verfolgte den Rest der Einheit schließlich auf einer Getränkekiste sitzend.

Toni Leistner wird abseits des Platzes behandelt. © TAG24/Johannes Kohlstedt

9. Januar, 16.30 Uhr: Palko Dardai will mit Hertha Bundesliga spielen

Zuvor aber stand Palko Dardai in einer Medienrunde für Fragen zur Verfügung. Warum der Hertha-Star noch Zeit braucht, was er seinen jüngeren Brüdern rät und welche Ziele er noch hat, lest ihr im Extra-Artikel: Palko Dardai rät Bence zum Hertha-Verbleib: "Aktuell sollte man hier nicht weggehen."

Palko Dardai sieht sich selbst bei etwa 70 Prozent. © Jacob Schröter/dpa

9. Januar, 16.06 Uhr: Zweites Training von Hertha BSC gestartet

Die zweite Einheit des Tages läuft. Die gute Nachricht: Alle Mann sind an Bord. Heißt, dass auch Ibrahim Maza und Bilal Hussein am Start sind. Genauso wie die mitgereisten Hertha-Fans, die es sich mit Bierbänken bequem machen.

9. Januar, 14 Uhr: Leistner macht es erneut

Der Spaß kommt definitiv nicht zu kurz. Bevor Pal Dardai seine Spieler erlöste, sollte noch einmal in Form eines Spielchens die Mannschaftskasse aufgefüllt werden. Sorgte gestern das Lattenschießen für Spannung, kam es diesmal zum Shootout. Jeder Spieler hat am Strafraumrand jeweils drei Versuche. Ein gegen jeden der drei Keeper. Wer nicht mindestens einen verwandelt, muss zahlen. Toni Leistner machte es besonders spannend. Der Kapitän traf erst beim letzten Versuch und jubelte erneut lautstark: "Ich zahle nicht!" Haris Tabakovic hatte weniger Glück. Er ist um 20 Euro ärmer.

Die Mannschaftskasse wird beim Shootout weiter gefüllt. © TAG24/Johannes Kohlstedt

9. Januar, 11.44 Uhr: Pal Dardai führt 8-Sekunden-Regel ein

Die erste Trainingseinheit ist durch. Unter den Augen von erneut etwa 30 Hertha-Fans - ja, Bier war diesmal auch wieder am Start - wurde es taktisch. Es ging ums Pressing und richtige Verschieben. Wie schon beim gestrigen Training griff Dardai und Co-Trainer Admir Hamzagic immer wieder ein. Was Pal Dardai zu Beginn nicht gefiel: Das Pressing verlief ins Nichts. So aber können die Gegner Hertha zu leicht überspielen. Klappt es mit der Balleroberung nicht, soll zumindest ein leichtes Foul für eine Unterbrechung sorgen: "Jede große Mannschaft macht das, nur wir nicht. Wir sind zu nett." Und weiter: "In acht Sekunden muss etwas passieren, sonst machen wir uns kaputt."

Pal Dardai gab immer wieder Anweisungen. © TAG24/Johannes Kohlstedt

9. Januar, 10.18 Uhr: Bilal Hussein muss passen

Neuer Tag und schon wieder auf dem Trainingsplatz. Diesmal kann auch Marten Winkler wieder voll mitmischen. Ein anderer fehlt: Bilal Hussein (23) muss mit muskulären Problemen passen. Auch Ibrahim Maza trainiert weiterhin nur individuell.

8. Januar, 20.51 Uhr: Herthaner unter Welpenschutz

Das war's mit dem zweiten Tag im Trainingslager. Nach lockeren Aufgalopp am Sonntag hat Dardai am Montag die Zügel deutlich angezogen, doch bevor das San Miguel geöffnet werden kann, noch ein Hinweis in eigener Sache: Mehr über den zweiten Trainingstag im Extra-Artikel "Warum gleich drei Hertha-Profis unter Welpenschutz stehen".

Pal Dardai stellt gleich drei Profis unter Welpenschutz. © Soeren Stache/dpa

8. Januar, 17.17 Uhr: Toni Leistner sorgt für Latten-Lacher

Eine gute Stunde später, dann ist auch das zweite Training des Tages geschafft. Lag der Fokus bei der Vormittagseinheit noch in den Spielformen (Umschaltspiel), ging es nun um das Über- und Unterzahlspiel. Nach den Passformen mit ein, zwei Kontakten ging es beim Spiel sechs gegen sechs auf Kleinfeld richtig zur Sache. Besonders Haris Tabakovic zeigte sich treffsicher. Beim Verwerten der Flanken musste sich der Sturmtank aber Toni Leistner geschlagen geben. Herthas Kapitän war gleich mehrmals per Kopf zur Stelle - und hatte später noch die Lacher auf seiner Seite. Pal Dardai hatte die Einheit schon beendet, da versammelte sich die komplette Mannschaft noch zum Lattenschießen. Die Regeln sind simpel: Wer nicht trifft, muss zehn Euro in die Mannschaftskasse zahlen. Das aber blieb Leistner zur Freude seines Trainers erspart. Er jagte die Kugel direkt ans Gebäck und jubelte: "Ich zahle nicht, ich bin nen schei** Ossi und geizig!" Dennoch kam einiges zusammen. Neben Leistner trafen nur noch Jonjoe Kenny, Boris Lum und Pascal Klemens die Latte.

Auch bei der zweiten Einheit war Feuer drin. © TAG24/Johannes Kohlstedt

8. Januar, 16.01 Uhr: Zweite Einheit hat begonnen

Pünktlich um 16 Uhr ist die zweite Einheit des Tages gestartet. Zunächst aber wird sich unter Anleitung von Henrik Kuchnow ordentlich warm gemacht. Ibrahim Maza und Marten Winkler trainieren weiter individuell. Auch die Fans sind wieder am Start, wenn auch in etwas geringerer Anzahl, als noch am Vormittag. Obwohl schon nach vier, hat zudem keiner ein Bier in der Hand. Jetzt nicht nachlassen, Männer ;)