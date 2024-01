Hertha BSC im Trainingslager: Wie Nader Jindaoui über seine Zukunft denkt

La Manga - Das Schmuddelwetter hat Hertha BSC in Berlin gelassen. In La Manga, unter der spanischen Sonne, bereitet sich die Alte Dame auf die Rückrunde vor - allerdings ohne ihren Top-Star.

Toni Leistner (33) musste das Training mit einem bandagierten Oberschenkel abbrechen. (Archivbild) © Tim Rehbein/dpa

Fabian Reese (26) ist gleich in Berlin geblieben. Seine Blutwerte lassen ein ordentliches Training nicht zu!

Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. So sind die zuletzt verletzten Jeremy Dudziak (28), Palko Dardai (24) und Ibrahim Maza (18) mit an Bord. Das Trio spielt in Dardais Plänen eine große Rolle, eint es sie, dass alle drei auch mit dem Rücken zum Tor spielen können.

Hauptaugenmerk in Murcia: die Dreier- bzw. Fünferkette. Die Berliner wollen die Zeit nutzen, um am neuen System zu feilen. Der erste Härtetest ging allerdings in die Hose. Gegen Mechelen setzte es ein enttäuschendes 0:3.

Am Samstag bietet sich die nächste Gelegenheit es deutlich besser zu machen. Dann testen die Blau-Weißen gegen die Glasgow Rangers.

