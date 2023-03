Deal eingetütet: Investor "777 Partners" steigt bei Hertha ein

Hertha BSC soll einem Medienbericht zufolge bald einen neuen Investor haben. Das teilte der Berliner Club am Samstag mit. © Soeren Stache/dpa

Hertha BSC hat den Deal mit dem neuen Investor 777 Partners abgeschlossen. Die Investment-Firma mit Sitz in Florida übernimmt alle 64,7 Prozent der Anteile von Lars Windhorst und seiner Firma Tennor an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte.

"Das ist ein zukunftsweisender Schritt für Hertha BSC", sagte Hertha-Präsident Kay Bernstein (42) der Mitteilung zufolge.

Weiter hieß es: "Wir möchten uns bei Josh Wander für sein Vertrauen in Hertha BSC bedanken. Diese strategische Partnerschaft hilft uns dabei, den Restrukturierungsprozess und die wirtschaftliche Konsolidierung von Hertha BSC weiter voranzutreiben. Daher sind wir froh, 777 Partners in der Hertha-Familie begrüßen zu dürfen."

Der Investor erhält im Zuge der Übernahme der Anteile zwei Plätze im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH & Co KGaA, der nunmehr aus insgesamt fünf Mitgliedern besteht. Des Weiteren übernimmt der neue Partner zwei Sitze im Beirat der Gesellschaft.

Nach Medienberichten soll 777 Partners nicht nur die Anteile von Windhorst übernehmen, sondern auch weitere Anteile erwerben. Damit würde frisches Geld in den klammen Verein fließen, der bis zum 15. März bei der DFL die Lizenzierungs-Unterlagen für die kommende Saison einreichen muss.