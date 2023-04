Herthas Horror-Serie gegen RB: So will die Alte Dame die Grusel-Bilanz knacken

Begegnungen gegen RB Leipzig sind für Hertha BSC meist eine schmerzhafte Angelegenheit. Die Sachsen konnten immer in Berlin gewinnen. © Jan Woitas/dpa

1:4, 2.6, 0:3, 2:4, 0:3, 1:6 - eine echte Grusel-Bilanz für Hertha BSC. Und auch im fremden Stadion sieht es nicht viel besser aus. Ein Sieg und ein Remis konnten die Berliner in der noch jungen Bundesligageschichte der Leipziger verbuchen. Ansonsten reihen sich Niederlage (elf von insgesamt 13 Begegnungen gingen verloren) an Niederlage.

Dennoch erhoffen sich die Berliner für eine Überraschung zu sorgen. Dabei setzt Sandro Schwarz auf zwei entscheidende Faktoren: Das Spiel in Freiburg und die Fünferkette.

"Die Analyse nach dem Frankfurt-Spiel war zwei Beine mehr im Zentrum zu haben", so Schwarz. "Die Jungs geben das Feedback zurück, dass sie sich total wohlfühlen."

Die Viererkette hat erstmal ausgesorgt. Wie schon beim Klassenerhalt 2021 soll die Fünferkette für die Rettung sorgen. Der Coach betont auch aber auch: "Die Grundordnung, die Sicherheit verleiht, ist das eine, aber das andere und alles Entscheidende ist die Umsetzung mit entsprechender Intensität, maximaler Bereitschaft, gegenseitiger Unterstützung und Geradlinigkeit."

Beim 1:1 in Freiburg hat das alles sehr gut geklappt. Hertha war griffig in den Zweikämpfen, ließ kaum etwas zu und setzte selbst immer wieder Nadelstiche. "Das, was wir gegen Freiburg hatten, das ist die Basis für das, was wir am Samstag brauchen."