Herthas Reese stichelt mit Fahnen-Jubel gegen Dynamo-Fans: "Lautere Töne gespuckt"

Berlin - Fabian Reese (27) Reese hat beim souveränen 2:0-Sieg von Hertha BSC seine "Fahnentreue" bewiesen und ein wenig provokant vor dem Fanblock von Dynamo Dresden gejubelt.

Nach seinem Treffer zum 2:0 jubelt Fabian Reese (27, r.) gemeinsam mit Michael Cuisance (26) an der Eckfahne vor dem Dynamo-Fanblock. © Robert Michael/dpa

"Ich denke, zu Hause darf man die Hertha-Fahne präsentieren", verteidigte der Kapitän seine Jubelpose nach dem Abpfiff in der Mixed Zone. Dennoch konnte er sich einen kleinen Seitenhieb auf die gegnerischen Fans nicht verkneifen.

"Und man muss ja auch sagen, dass auf jeden Fall im Vorfeld die Gastmannschaft ja etwas lautere Töne gespuckt hat, was alles passieren sollte", erinnerte er an einen unschönen Vorfall.

"Ich glaube, wir haben die Antwort heute auf dem Platz gezeigt, haben ein souveränes Spiel gezeigt, und verdient gewonnen", betonte der 27-Jährige.

Vor dem Zweitliga-Kracher herrschte zwischen den rivalisierenden Fan-Lagern eine angespannte Atmosphäre. Die Polizei stufte die Partie als Hochrisikospiel ein. Am Ende blieb es weitgehend ruhig.

Auch auf dem grünen Rasen verlief die Begegnung vor knapp 71.000 Zuschauern im Olympiastadion sehr gesittet - es gab nicht eine einzige Gelbe Karte! Das lag wohl auch daran, dann den Gästen aus Dresden recht schnell der Stecker gezogen wurde.