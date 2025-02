Nach Fiel-Aus: Er wird neuer Trainer bei Hertha

Berlin - Die Uhr tickt! Am Sonntagabend zog Hertha BSC die Reißleine. Die vierte Niederlage nacheinander war zu viel. Nach nur einen Sieg aus den letzten acht Partien musste Cristian Fiél (44) gehen. Über den Nachfolger wolle die Alte Dame in Kürze informieren, hieß es am Sonntag.