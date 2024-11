Aus drei Dardais nur noch einer: Blitz-Abschied von Hertha-Star Palko Dardai?

Berlin - Vergangene Saison sorgte Hertha BSC noch für ein Novum im Unterhaus. Drei Brüder in der Profi-Mannschaft, alle drei gemeinsam auf dem Rasen, dazu der Papa als Trainer - das gab es noch nie!

In Nürnberg erzielte Palko Dardai (25, l.) sein bisher einziges Saisontor. © Daniel Karmann/dpa

Die Dardai-Dynastie ist mittlerweile jedoch längst gebrochen. Klubikone Pal Dardai (48) wurde von Cristian Fiél (44) abgelöst, Bence Dardai (18) schloss sich lieber Wolfsburg an, nur Marton (22) und Palko Dardai (25) blieben in Berlin.

Doch schon bald könnte nur noch einer übrig bleiben. Während Marton Dardai seinen Vertrag verlängert hat, denkt sein älterer Bruder Palko offenbar über einen Abschied nach. Das berichtet zumindest die Bild-Zeitung.

Der 25-Jährige durfte in Darmstadt mal wieder von Beginn an ran. Ein seltenes Gefühl für den Flügelflitzer. Zuletzt war das am ersten Spieltag der Fall.

Seitdem wird er, wenn überhaupt, nur noch eingewechselt. So sind 231 Spielminuten viel zu wenig für seine Ansprüche. Unter Fiél aber hat er einen schweren Stand.