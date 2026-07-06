Wer bei Hertha auf der Streichliste steht: "Wir müssen vorbereitet sein"

Berlin - Eine ganze Mannschaft ist schon weg und doch ist noch lange nicht Schluss. Der XXL-Umbruch bei Hertha BSC geht weiter. Während auf der Zugangsseite weiter gähnende Leere herrscht, müssen sich Hertha-Fans wohl auf weitere Abgänge einstellen.

Tjark Ernst (23) hat Wolfsburg abgesagt, bleibt aber begehrt. © Swen Pförtner/dpa

"Ich glaube, die Namen sind bekannt und dementsprechend müssen wir vorbereitet sein, falls noch etwas passiert", sagte Stefan Leitl (48) am Rande des 15:0-Testspielsiegs gegen den Frohnauer SC.

Damit dürfte der Chefcoach vor allem Tjark Ernst (23), Linus Gechter (22), Marton Dardai (24), Marten Winkler (23) oder Julian Eitschberger (22) gemeint haben.

Vor allem Ernst bleibt begehrt. Der Keeper selbst schaute sich das Schützenfest nur von außen an. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ein Transfer unmittelbar bevorstehe, ist das allerdings nicht. Der Torhüter soll schon am Mittwoch beim Test in Lichtenberg wieder zwischen den Pfosten stehen - wenn nicht doch ein Klub bis dahin Ernst macht.

Klar ist: Wolfsburg wird es nicht. Den Wölfen hat Ernst bereits abgesagt. An Interessenten mangelt es dennoch nicht. So buhlen vor allem Celtic Glasgow, aber auch Feyenoord Rotterdam um den 23-Jährigen.

Entscheidet sich der begehrte Keeper für den nächsten Schritt, sind Hertha die Hände gebunden. Er besitzt eine Ausstiegsklausel. Für fünf Millionen Euro kann Ernst gehen.