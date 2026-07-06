Wer bei Hertha auf der Streichliste steht: "Wir müssen vorbereitet sein"
Berlin - Eine ganze Mannschaft ist schon weg und doch ist noch lange nicht Schluss. Der XXL-Umbruch bei Hertha BSC geht weiter. Während auf der Zugangsseite weiter gähnende Leere herrscht, müssen sich Hertha-Fans wohl auf weitere Abgänge einstellen.
"Ich glaube, die Namen sind bekannt und dementsprechend müssen wir vorbereitet sein, falls noch etwas passiert", sagte Stefan Leitl (48) am Rande des 15:0-Testspielsiegs gegen den Frohnauer SC.
Damit dürfte der Chefcoach vor allem Tjark Ernst (23), Linus Gechter (22), Marton Dardai (24), Marten Winkler (23) oder Julian Eitschberger (22) gemeint haben.
Vor allem Ernst bleibt begehrt. Der Keeper selbst schaute sich das Schützenfest nur von außen an. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ein Transfer unmittelbar bevorstehe, ist das allerdings nicht. Der Torhüter soll schon am Mittwoch beim Test in Lichtenberg wieder zwischen den Pfosten stehen - wenn nicht doch ein Klub bis dahin Ernst macht.
Klar ist: Wolfsburg wird es nicht. Den Wölfen hat Ernst bereits abgesagt. An Interessenten mangelt es dennoch nicht. So buhlen vor allem Celtic Glasgow, aber auch Feyenoord Rotterdam um den 23-Jährigen.
Entscheidet sich der begehrte Keeper für den nächsten Schritt, sind Hertha die Hände gebunden. Er besitzt eine Ausstiegsklausel. Für fünf Millionen Euro kann Ernst gehen.
Hertha BSC bewegt sich weiterhin im Konjunktiv
Auch bei seinem Vordermann Gechter dürfte es eher nach Abschied als Verbleib aussehen. Der Innenverteidiger hat kürzlich seine Berater-Agentur gewechselt - vermutlich nicht, um beim Hauptstadtklub zu verlängern. Auch der Abwehrspieler, der eine starke Saison gespielt hat, soll laut Bild im Ausland Interesse geweckt haben, aber auch in der Bundesliga.
Interessant: Bis auf Marten Winkler scheint keiner seinen Wechselwunsch geäußert zu haben - zumindest öffentlich. Der Flügelflitzer hofft nach einer starken Saison auf das Oberhaus. Was Passendes war bislang offenbar nicht dabei.
Es ist weiter Geduld gefragt, das gilt vor allem für die Neuzugänge. Hertha steht ein schwieriger Sommer bevor. Trotz der Millionen-Abgänge von Fabian Reese (28) und Co. fokussiert sich die Alte Dame vor allem auf ablösefreie Spieler und Leihen. Der Kader bleibt damit weiter ein großes Fragezeichen, vermutlich auch über den Saisonstart am 7. August hinaus. "Wir sind immer noch im Konjunktiv unterwegs", so Leitl.
Klar ist aber: Es wird Neuzugänge geben. Das kann allerdings noch dauern.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa