Wunsch-Transfer von Hertha BSC wohl geplatzt: Das ist der Grund

Aber das Problem ist eben jene verstrichene Zeit, in der die Spree-Athener einen kapitalen Fehlstart hinlegten. Zwar sind sie im DFB-Pokal nach einem 5:0-Sieg bei Carl Zeiss Jena in die zweite Runde eingezogen, aber in der 2. Bundesliga steht man nach drei Spieltagen mit null Punkten und null Toren am Tabellenende.

Und diese Talfahrt könnte die Hauptstädter jetzt auch den so dringend benötigten Führungsspieler im Mittelfeld kosten, denn Demme hat offenbar keinen Bock auf Abstiegskampf, wie die "Bild" postuliert.

Es soll zwar noch ein finales Gespräch zwischen den Parteien geben, doch nach Angaben des Boulevardblatts haben selbst die Verantwortlichen bei der Alten Dame nur noch wenig Hoffnung auf den Transfer.

Damit müsste Hertha den nächsten Tiefschlag verkraften und sich nach einem anderen Mittelfeld-Abräumer und Führungsspieler umsehen, der bereit ist, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.