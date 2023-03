Zurück zur Viererkette? Herthas Schwarz denkt über Systemumstellung nach

Berlin - Die schlechte Nachricht gab es vorweg: Hertha BSC muss beim schweren Auswärtsspiel in Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) auf Stevan Jovetic (33) verzichten. Wieder einmal kehrt der Stürmer verletzt aus einer Länderspielpause zurück.

Wilfried Kanga (25) hat die Länderspielpause genutzt. Marco Richter (25, r.) wird in Freiburg gelbgesperrt fehlen. © Soeren Stache/dpa

Das kennen die Hertha-Fans bereits. Kaum hat der ehemalige ManCity-Star annähernd seine Form gefunden, bremst ihn die nächste Verletzung (Wade) wieder aus.

In Sarkasmus flüchten wollte Sandro Schwarz (44) aber nicht. "Ich versetze mich in die Lage des Spielers, der auch darüber enttäuscht ist. Wir hatten auch die Hoffnung, dass er die guten Länderspiele und sein Tor gegen Hoffenheim mitnimmt", erklärte der Hertha-Coach auf der Pressekonferenz. "Es ist auch für uns ärgerlich, dass ein weiterer sehr guter Spieler am Wochenende ausfällt."

Im Angriff ist sein Ausfall wohl noch am leichtesten zu verschmerzen. Vier Stürmer streiten um zwei Plätze. Da wäre zum einen Dodi Lukebakio (25). Herthas gefährlichster Angreifer sammelte mit starken Auftritten für Belgien Argumente, ebenso wie Jessic Ngankam (22), der bei seinem U21-Debüt gleich getroffen hat.

Gleich dreifach netzte Wilfried Kanga (25), der nach seiner Verletzung zurück in die Startelf drängt und den bislang torlosen Winter-Neuzugang Florian Niederlechner (32) ersetzen könnte. "Willi hat die Länderspielpause sehr gut genutzt. Dennoch müssen wir gucken, welche Konstellation vorne passt."