Kiel-Profi Bartels freut sich auf letztes Heimspiel seiner Karriere gegen St. Pauli: "Perfektes Ende"

Bartels: Hier in Kiel auf jeden Fall der Pokal -Hit gegen Bayern München und die gesamte geile Saison – leider ohne Happy End. Bei Werder hatte ich auch eine nahezu perfekte Saison, in der mit Max Kruse zusammen fast alles ging. Wir sind zweimal knapp an Europa gescheitert. Aber irgendwie fehlte überall das letzte Quäntchen. Bei St. Pauli genauso mit dem Fast-Aufstieg. In der Saison davor hatten wir in der Ersten Liga das Derby in Hamburg gewonnen. Auch das war ein Highlight.

TAG24: Wenn du so auf deine Karriere zurückblickst: Was waren deine Höhe-, aber auch deine Tiefpunkte?

TAG24: St. Pauli ist das beste Rückrunden-Team und hatte einen wahnsinnigen Lauf. Hättest du das für möglich gehalten und auf was müsst ihr euch am Freitag einstellen?

Der mittlerweile 36-Jährige spielte in seiner Karriere auch vier Jahre für den FC St. Pauli. © Carmen Jaspersen dpa

TAG24: Du bist in deiner Karriere dem Norden treu geblieben. Wollte dich kein Verein aus dem Süden verpflichten?

Bartels: Das kam einfach so. Eigentlich war es zu jeder Zeit so, dass der Kontakt zu den Vereinen meist zur Winterpause oder davor zustande kam. Sowohl mit St. Pauli zu meiner Zeit in Rostock als auch später mit Bremen. Da gab es nie eine andere Option, weil alles so früh klar war und die perfekte Station immer zum richtigen Zeitpunkt gekommen war.

TAG24: Du warst auch ein sehr vereinstreuer Spieler und hast nur für vier Vereine gespielt. Den Fußball-Romantikern geht zudem auch so ein bisschen das Herz auf: Du beendest deine Karriere dort, wo alles begonnen hatte. Welche Rolle hat das gespielt?

Bartels: Diesen Traum hatte ich irgendwie in mir. Das sich am Ende der Kreis schließt und ich meine Karriere hier in Kiel beende. Ich glaube, solche Chancen bekommen nicht viele, weil der Heimatverein entweder zu weit unterklassig spielt oder sich die Möglichkeit einfach nicht ergibt. Deswegen bin ich enorm dankbar und glücklich, dass das für mich so gelaufen ist.

TAG24: Der Verein würde dich gerne weiter an sich binden. Wie ist da der aktuelle Stand?

Bartels: Das werden wir nach den beiden letzten Spielen in Ruhe besprechen. Spruchreif ist da noch nichts.