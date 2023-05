Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier im Interview: "Ich würde es ihnen gönnen"

Dennis Diekmeier (33) ist gerade mit dem SV Sandhausen in die 3. Liga abgestiegen. Im vorerst letzten Zweitliga-Spiel trifft der Routinier auf seinen Ex-Klub, den HSV. © Uwe Anspach/dpa

"Das war brutal. Die ganze Saison war nicht einfach für mich, weil ich viel verletzt war. Dass ich der Mannschaft nicht groß helfen konnte, war sehr hart für mich. Mit dem Abstieg ist es jetzt natürlich komplett eine Saison zum Vergessen", erklärte der 33-Jährige im TAG24-Interview.

Lediglich zwölf Spiele absolvierte der Kapitän in der laufenden Saison, auch in der entscheidenden Phase konnte der SVS nicht auf den Abwehrspieler setzen - anders als in der kommenden Spielzeit: Diekmeier wird mit den Kurpfälzern runtergehen.

"Wer mich kennt, weiß, dass ich immer eine große Verbundenheit zu meinem Verein und den Leuten habe. Das war schon damals beim HSV so. Gerade in so einer Situation bin ich niemand, der sich verabschiedet. Für mich war von Anfang an klar: Wenn es runtergehen sollte, dann gehe ich mit runter", unterstrich der Routinier.

Vorher steht allerdings noch das vorerst letzte Spiel in der 2. Bundesliga an: Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt mit dem HSV ausgerechnet Diekmeiers alte Liebe, für die er zwischen 2010 und 2018 insgesamt 184 Pflichtspiel-Einsätze absolvierte.

"Wir müssen uns jetzt aufrappeln, weil wir uns natürlich vernünftig verabschieden wollen. Für uns ist es einfach auch noch mal ein geiles Spiel vor ausverkauftem Haus. So ein Spiel zum Abschluss zu haben, ist für unsere Fans etwas ganz Besonderes", bekräftigte der Ex-Hamburger.