Ex-HSV Stürmer Lasogga trainiert bei Viertligist mit

Lübeck - Pierre-Michel Lasogga (31) ging zwischen 2013 und 2019 mit kurzer Unterbrechung für den HSV auf Torejagd, schoss 49 Tore in 138 Spielen. Nach seinem Katar-Wechsel 2020 ist Lasogga nun vertragslos und hält sich in Norddeutschland fit.

Er kennt den deutschen Fußball unter anderem aus seiner Zeit beim HSV: Pierre-Michel Lasogga (31) hält sich nach seinen Engagements in Katar nun beim Viertligisten VfB Lübeck fit. © Christian Charisius/dpa

Zuletzt hatte Lasogga beim Verein al-Khor SC in Katar auf dem Platz gestanden, kam dort seit 2021 allerdings nur zu 11 Spielen, in denen er drei Tore erzielen konnte.

Nach Katar hatte ihn Ex-Karlsruhe- und Ex-Kamerun-Trainer Winfried Schäfer (73) geholt, der den Verein seit 2021 betreut.



Mittlerweile lebt Lasogga wieder in Hamburg. Fit halten tut sich der Ex-HSV-Profi jedoch nicht bei seinem ehemaligen Verein oder einem anderen Klub aus der Hansestadt, sondern bei Regionalligist VfB Lübeck.

Am Montag nahm Lasogga erstmals am Mannschaftstraining der Hansestädter teil, die aktuell den ersten Platz in der Regionalliga Nord belegen und damit beste Chancen haben, am Ende der Saison in die dritte Liga aufzusteigen.

Dennoch gilt eine Verpflichtung des ehemaligen Hamburgers zur neuen Saison als unwahrscheinlich. Für den Dreijahresvertrag mit Al-Arabi, dem Verein, zu dem Lasogga 2019 einst wechselte, soll er Medienberichten zufolge insgesamt zehn Millionen Euro netto kassiert haben. Auch in Hamburg soll er in seinem letzten Vertragsjahr mit 3,4 Millionen Euro brutto für Zweitligaverhältnisse fürstlich entlohnt worden und der damalige Spitzenverdiener des Klubs gewesen sein.