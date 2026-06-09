09.06.2026 14:26 HSV-Blog: Bedienen sich die Rothosen bei Eintracht Frankfurt?

HSV-Blog: Der HSV soll ein Auge auf Elias Baum von Eintracht Frankfurt geworfen haben. Der Außenverteidiger könnte auf der rechten Schiene zum Einsatz kommen.

Hamburg - Die Saison ist durch! Der HSV hat eine unterm Strich starke Spielzeit hinter sich, die im letztlich souveränen Klassenerhalt mündete. Während für einige Profis nun die WM ansteht, für andere wiederum die Sommerpause, laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für die kommende Saison. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

9. Juni, 14.26 Uhr: HSV an Frankfurts Elias Baum dran?

Für Jahr zwei nach dem Bundesliga-Aufstieg sucht der HSV nach Verstärkungen. Dabei sollen die Rothosen ein Auge auf Elias Baum (20) von Eintracht Frankfurt geworfen haben. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sei der offensivstarke Außenverteidiger schon länger im Fokus der Hanseaten. Baum hat bei der SGE einen Vertrag bis 2028, allerdings eine unbefriedigende Saison mit nur fünf Einsätzen hinter sich. Beim HSV könnte der Abwehrspieler die rechte Schiene beackern, wo Giorgi Gocholeishvili (25, Rückkehr nach Donezk), William Mikelbrencis (22, steht vor dem Absprung) und Bakery Jatta (28) in der abgelaufenen Saison zum Einsatz kamen.

Frankfurts Außenverteidiger Elias Baum (20) soll das Interesse des HSV geweckt haben. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa

8. Juni, 16 Uhr: HSV-Talent Bornschein wechselt nach Osnabrück

Ein weiteres Talent verlässt den HSV: Abwehrspieler Lukas Bornschein (21) wechselt von den Rothosen zum VfL Osnabrück. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt. Der Innenverteidiger durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Hamburger. Für die zweite Mannschaft bestritt er 75 Spiele in der Regionalliga. Auch für die deutsche U19-Nationalmannschaft kam er zum Einsatz (fünf Länderspiele). Bornschein erklärte: "Der VfL hat mir von Anfang an einen klaren Weg aufgezeigt. Ich habe gespürt, dass hier Vertrauen in junge Spieler vorhanden ist und dass ich mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln kann" - diesen Eindruck hatte er beim HSV folglich nicht mehr.

HSV-Talent Lukas Bornschein (21) ist zum VfL Osnabrück gewechselt. (Archivfoto) © WITTERS

5. Juni, 14.47 Uhr: Grønbaek bleibt in Hamburg

Der Hamburger SV hat den Dänen Albert Grønbaek fest an sich gebunden. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bislang nur vom französischen Club Stade Rennes ausgeliehen war, unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machten die Norddeutschen keine Angaben. "Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen", sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa. "Ich bin überglücklich, dass ich beim HSV bleiben kann. Es fühlt sich fantastisch an. Das ist alles, was ich wollte. Besser hätte es also nicht laufen können", sagte der Däne.

Albert Grønbaek hat einen langfristigen Vertrag beim Hamburger SV unterschrieben. © Marcus Brandt/dpa

4. Juni, 18.12 Uhr: Gerüchteküche brodelt: Wechselt Glatzel nach Wolfsburg?

Laut Medienberichten wird Stürmer Robert Glatzel vom VfL Wolfsburg umworben. Angeblich seien die Verhandlungen schon weit fortgeschritten. Der Wahl-Eimsbüttler soll laut dem Hamburger Abendblatt ein Wunschspieler vom neuen VfL-Trainer Tobias Strobl sein. Demnach soll auch der 32-Jährige einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Laut Abendblatt hake es derzeit noch an den Vertragsmodalitäten. Außerdem seien sich die beiden Klubs noch nicht über eine Ablösesumme einig. Der Marktwert des Stürmers beläuft sich laut Transfermarkt.de auf 1,5 Millionen Euro.

Laut Gerüchten könne Stürmer Robert Glatzel den HSV bald verlassen. © Carmen Jaspersen/dpa

3. Juni, 10.12 Uhr: Rothosen verhandeln um Viera und Grønbaek

Die Verantwortlichen des HSV scheinen mit ihrer Kaderplanung voranzukommen. Besonders eine Verhandlung scheint erfolgreich: Albert Grønbaek steht unmittelbar vor einer festen Verpflichtung bei den Rothosen. Laut Informationen des Hamburger Abendblatts hat der Bundesligist die an Stade Rennes zu zahlende Ablösesumme des Dänen herunterhandeln können - zuletzt waren von 4,5 Millionen Euro die Rede. Daneben will der HSV den vom FC Arsenal geliehenen Fabio Vieira halten. Auch der 26-Jährige hat klargemacht, weiter Teil des Hamburger Klubs sein zu wollen. Doch die mit dem Premier-League-Verein ausgemachte Kaufoption in Höhe von 22 Millionen ist für die Rothosen unrealistisch. Laut Informationen würden die Gunners den Linksfuß zwischen 10 und 15 Millionen ziehen lassen - die Hamburger hingegen streben eine einstellige Millionensumme an.

Fabio Vieira (26, l.) wünscht sich einen Verbleib beim HSV. Die Verhandlungen um Albert Grønbaeck entwickeln sich positiv. © IMAGO / HMB-Media

28. Mai, 16.52 Uhr: HSV überschreitet Marke von 150.000 Mitgliedern

Glückwunsch! Der HSV hat die Marke von 150.000 Mitgliedern geknackt. Den Meilenstein feiert der Verein unter anderem mit einem 1.870 Quadratmeter großen Banner im Hamburger Hafen, auf dem die Vornamen aller 150.000 Mitglieder eingearbeitet wurden. Erst im Oktober 2023 hatte der Klub die Marke von 100.000 Mitgliedern überschritten, in nicht einmal drei Jahren kamen noch einmal weitere 50.000 Mitglieder dazu. Vorstand Eric Huwer () sprach von einem "Zeichen, das uns bewegt und bestätigt, was wir schon immer wussten: Die größte Stärke dieses Vereins sind seine Menschen."

In das XXL-Banner wurden die Vornamen aller 150.000 Mitglieder eingearbeitet. © WITTERS

28. Mai, 14.52 Uhr: HSV-Talent Bilal Yalcinkaya wechselt zum SC Verl

Er sah in Hamburg keine Perspektive: HSV-Talent Bilal Yalcinkaya (20) ist zum Drittligisten SC Verl gewechselt. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Der Offensivakteur bestritt für die zweite Mannschaft der Rothosen 45 Einsätze. Der U17-Weltmeister trainiere regelmäßig bei den Profis mit, ein Einsatz war ihm aber nicht vergönnt - auch, weil er in der abgelaufenen Saison durch einen Fußbruch lange pausieren musste. "Bilal verfügt über ein besonderes Talent und hat sich über viele Jahre in unserem Nachwuchs kontinuierlich entwickelt", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). Der Wechsel biete dem Youngster nun die Möglichkeit, wertvolle Spielpraxis zu sammeln. Yalcinkaya selbst sagte: "Der HSV ist für mich ein ganz besonderer Verein und wird immer einen wichtigen Platz in meinem Herzen haben. Ich bin dankbar für die vielen Jahre am Campus sowie für das Vertrauen und die Unterstützung, die ich hier erfahren habe."

HSV-Talent Bilal Yalcinkaya (20) ist zum Drittligisten SC Verl gewechselt. (Archivfoto) © WITTERS

27. Mai, 15.23 Uhr: Emir Sahiti gewinnt mit Maccabi israelischen Pokal

Glückwunsch! Der vom HSV an Maccabi Tel Aviv ausgeliehene Emir Sahiti (27) hat mit dem israelischen Klub den heimischen Pokal gewonnen. Im Finale am Dienstag schlug Maccabi Gegner Hapoel Beer Sheva mit 2:1. Sahiti war in der 75 Minute ausgewechselt worden. In einer hitzigen Schlussphase zeigte ihm der Schiedsrichter im Zuge einer Rudelbildung noch die Rote Karte - feiern durfte der Offensivakteur kurz darauf trotzdem.

Der vom HSV an Maccabi Tel Aviv ausgeliehene Emir Sahiti (27) hat mit dem israelischen Klub den heimischen Pokal gewonnen. © IMAGO / ZUMA Press Wire

26. Mai, 17.44 Uhr: Spielt Luka Vuskovic doch weiter für den HSV?

Das wäre der große Traum vieler Fans: Womöglich spielt Luka Vuskovic (19) in der kommenden Saison doch für den HSV! Wie Fußballjournalist Miguel Delaney von der britischen Zeitung "The Independent" berichtet, soll der Kroate bei seinem Heimatverein Tottenham Hotspur einen neuen Vertrag unterschreiben - und anschließend erneut nach Hamburg ausgeliehen werden. Vuskovic selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es sein großer Traum sei, zusammen mit Bruder Mario (24), dessen Dopingsperre im November endet, für den HSV zu spielen. Womöglich geht das tatsächlich in Erfüllung.

Luka Vuskovic (19) könnte in der kommenden Saison doch erneut für den HSV auflaufen. © Marcus Brandt/dpa

26. Mai, 14.42 Uhr: HSV will Fábio Vieira und Albert Grönbaek halten

Wie wird der HSV-Kader in der kommenden Saison aussehen? Genau mit dieser Frage beschäftigen sich die Verantwortlichen des Klubs nicht erst seit dem Saisonende. Ein Ziel ist es, Fábio Vieira (25) vom FC Arsenal loszueisen. Nach der einjährigen Leihe sollen die Rothosen laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg derzeit alles versuchen, um den Portugiesen langfristig zu binden. Der Edeltechniker sei für einen Verbleib offen, alles hänge demnach von einer Einigung mit den "Gunners" ab. Ähnlich verhalte es sich laut Plettenberg im Fall von Albert Grönbaek (25). Die Hanseaten seien überzeugt von dem Dänen und hätten das Ziel, die Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro zu senken. Die Gespräche mit Grönbaeks Heimatverein Stade Rennes laufen.

Fábio Vieira (25, l.) und Albert Grönbaek (25) sollen auch in der kommenden Saison beim HSV spielen. Die Rothosen arbeiten an langfristigen Verpflichtungen. © WITTERS

24. Mai, 14.33 Uhr: Luka Vuskovic verabschiedet sich vom HSV

In Hamburg sagt man tschüss: Luka Vuskovic (19) hat sich am Sonntag mit emotionalen Worten vom HSV verabschiedet. "Vom ersten Tag an, als ich in Hamburg ankam, habe ich etwas Besonderes gespürt. Die Liebe, die Leidenschaft, die Unterstützung – ihr habt mir sofort das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein. Dieses Trikot und die Rückennummer 44 im Volksparkstadion zu tragen, war eine Ehre, die ich nie vergessen werde", schrieb der Youngster auf Instagram. Er bedankte sich bei seinen Mitspielern, alle Mitarbeitern und den Fans. "Ihr habt mich durch alles hindurch unterstützt und mir gezeigt, was dieser Verein wirklich bedeutet. Auch wenn meine Zeit hier nur eine Saison gedauert hat, wird der HSV immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

22. Mai, 12.43 Uhr: Leiterin Frauenfußball verlässt HSV

Wie der Verein am Freitag mitteilt, gehen der Hamburger SV und Saskia Breuer, Leiterin Frauenfußball, ab kommender Saison getrennte Wege. Breuers auslaufender Vertrag zum 30. Juni 2026 werde nicht verlängert, heißt es in einer Mitteilung. Nach einer umfassenden Analyse der vergangenen Saison und mit Blick auf die Anforderungen und Herausforderungen der anstehenden Spielzeit habe sich der Klub gemeinsam mit der 43-Jährigen entschieden, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden. Saskia Breuer war im August 2024 zunächst als Koordinatorin Frauenfußball zum HSV gekommen. Später übernahm sie die Leitung des Bereichs. In ihrer Amtszeit konnte der Frauenfußball des HSV wichtige Erfolge feiern, unter anderem den Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2024/25, sowie den Klassenerhalt in der abgelaufenen Spielzeit.

Saskia Breuer (43) mit Horst Hrubesch (75) bei der Aufstiegsfeier des Hamburger SV. © Christian Charisius/dpa

21. Mai, 19 Uhr: HSV-Youngster Shafiq Nandja bekommt Profivertrag

Ein Eigengewächs bleibt langfristig: Innenverteidiger Shafiq Nandja (19) hat beim HSV seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das gaben die Rothosen am Donnerstagabend bekannt. "Shafiq hat sich diesen Schritt mit viel Arbeit und Disziplin mehr als verdient", verdeutlichte Sportdirektor Claus Costa (). Der Youngster habe im Training der Profis konstant gute Leistungen gebracht und seine ersten Bundesliga-Einsätze bestritten. "Die Vertragsverlängerung ist deshalb der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung", betonte Costa. Nandja selbst unterstrich: "Als gebürtiger Hamburger, der viele Jahre im Nachwuchs des HSV verbracht hat, wird mit dieser Vertragsunterschrift ein Traum für mich wahr. Es macht mich stolz, dieses Zwischenziel erreicht zu haben. Gleichzeitig weiß ich, dass ich noch am Anfang stehe und weiter hart an mir arbeiten muss, um mich auch langfristig in der Bundesliga-Mannschaft zu etablieren."

Innenverteidiger Shafiq Nandja (19) hat beim HSV seinen ersten Profivertrag unterschrieben. © WITTERS

21. Mai, 14.15 Uhr: Kofi Amoako zum Medizincheck im Volkspark

Das erste Puzzleteil für die neue Saison ist im Anflug: Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll Kofi Amoako (21) am Donnerstag seinen obligatorischen Medizincheck im Volkspark absolvieren. Geht alles gut, wird der Wechsel demnach am morgigen Freitag nach der Vertragsunterschrift offiziell verkündet. Die Rothosen holen den defensiven Mittelfeldspieler dank einer Ausstiegsklausel für rund zwei Millionen Euro von Dynamo Dresden.

Kofi Amoako (21, M.) von Dynamo Dresden steht vor einem Wechsel zum HSV. © Robert Michael/dpa

20. Mai, 6.38 Uhr: Daniel Heuer Fernandes vor Vertragsverlängerung

Ein Eckpfeiler der Mannschaft bleibt: Nach übereinstimmenden Medienberichten steht HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Nachdem sich sein Kontrakt aufgrund des Klassenerhalts automatisch bis 2027 verlängert hatte, soll der neue Vertrag nun bis 2028 laufen. Es fehle nur noch die Unterschrift des Schlussmanns, heißt es. Laut "Hamburger Morgenpost" sei eine Voraussetzung für die Verlängerung gewesen, dass Heuer Fernandes als klare Nummer eins in die kommende Spielzeit gehen werde. Dies sei ihm von den Verantwortlichen zugesichert worden.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) wird seinen Vertrag bei den Rothosen verlängern. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

18. Mai, 10.14 Uhr: Verlässt Fabio Vieira den HSV?

Mit seinem letzten Saisontor hat Fabio Vieira (25) Bayer Leverkusen die Champions-League-Teilnahme versaut. Für seinen Treffer wurde er von den Spielern sowie den HSV-Fans lautstark gefeiert. War das der Abschiedsjubel? Der Leihspieler vom FC Arsenal soll schließlich 22 Millionen Euro kosten. Das sollte dem HSV zu teuer sein. Im Sommer wird sich zeigen, ob beide Vereine doch noch eine günstigere Lösung vereinbaren oder ob der beliebte Mittelfeldmann die Rothosen verlassen wird. Der 25-Jährige scheint sich in Hamburg jedenfalls wohlgefühlt zu haben. "In dieser Saison war ich sehr froh hier. Ich kann fühlen, dass die Fans mich wirklich lieben. Ob ich bleibe oder gehe, ich werde dem Klub immer dankbar sein. Sie haben alles für mich getan. Am Ende war das Wichtigste, dass der HSV in der Liga geblieben ist. Und ich war Teil davon, das freut mich sehr." Vieira selbst will jetzt erstmal mit der Familie in den Urlaub fahren und den Fußball vergessen. Danach will er mit Arsenal und seinen Beratern sprechen, um auszuloten, was für den Portugiesen das Beste ist.

Wird Fabio Vieira (25) den HSV verlassen? © Florian Wiegand/dpa

17. Mai, 11 Uhr: "Sky"-Experte Didi Hamann findet lobende Worte

Nach dem Remis in Leverkusen hat "Sky"-Experte Dietmar Hamann (52) ein lobendes Fazit zur Saison des HSV gezogen. Nach einem holprigen Start hätten die Rothosen sehr viel richtig gemacht, so der Ex-Profi. "Das war eine richtig gestandene Mannschaft über die ganze Saison. Das haben sie heute wieder gezeigt. Polzin und seine Mannen haben es für einen Aufsteiger herausragend gemacht", verdeutlichte der 52-Jährige.

Sky"-Experte Dietmar Hamann (52) hat ein sehr positives Fazit unter die HSV-Saison gezogen. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

16. Mai, 11.27 Uhr: Schiri Tobias Stieler pfeift den HSV in Leverkusen

Im Idealfall nur eine Nebenfigur: Schiedsrichter Tobias Stieler (44) pfeift das Duell zwischen Leverkusen und dem HSV in der BayArena. Die Werkself hat eine ausgesprochen positive Bilanz in Spielen mit dem 44-Jährigen: Vor bisher 34 Partien gewann Bayer 27, bei nur drei Niederlagen. Viermal gab es zumindest einen Punkt. Die Hanseaten wiederum bestritten erst vier Begegnungen unter der Leitung von Stieler, die Bilanz ist negativ: ein Sieg, ein Remis, zwei Pleiten.

Schiedsrichter Tobias Stieler (44) pfeift das Duell zwischen Leverkusen und dem HSV in der BayArena. © Swen Pförtner/dpa

Dass Luka Vuskovic (19) den HSV verlassen wird, gilt als sicher. Der Name wird aber bleiben, denn ab September darf sein Bruder Mario (24) wieder ins Training der Rothosen einsteigen, ab November sogar wieder spielen. "Ihm geht es gut. Er trainiert jeden Tag, um in der bestmöglichen Verfassung zurückzukehren", erklärte Luka in einem vereinseigenen Interview. "Wenn wir mal gegeneinander spielen, erkenne ich, dass er in einer besseren Verfassung ist." Mario könne seine Rückkehr kaum erwarten. "Ich sehe, wie sehr er den Club liebt, und wie sehr es liebt, hier zu spielen und zu trainieren", sagte er und war sich sicher: "Das wird richtig toll in der nächsten Saison."

Luka Vuskovic (19, r) hat sich über den Zustand seines Bruders Mario (24) geäußert. © WITTERS

14. Mai, 9.25 Uhr: Miro Muheim vor Comeback, Sorgen um anderes Duo

Gute Nachrichten aus dem Volkspark: Miro Muheim (28) konnte nach seiner Syndesmoseverletzung am Mittwoch das Teamtraining der Rothosen wieder vollständig absolvieren. Ein Einsatz gegen Leverkusen erscheint realistisch. Nicolas Capaldo (27) musste aufgrund von Rückenproblemen pausieren. Bei dem Argentinier muss die Entwicklung in den kommenden Tagen abgewartet werden. Dasselbe gilt für Robert Glatzel (32, Wadenzerrung), bei dem es mit Blick auf Sonntag eng werden könnte.

Miro Muheim (28) konnte das HSV-Training am Mittwoch wieder vollständig durchziehen. © WITTERS

13. Mai, 12.43 Uhr: Jean-Luc Dompé kontert auf X-Beitrag von Fan

Jean-Luc Dompé (30) konnte diese Saison beim HSV nur selten überzeugen. Statt auf dem Rasen sorgte der Wirbelwind vor allem abseits für Schlagzeilen. Im Januar war er nach einer Alkoholfahrt suspendiert und zu einer Rekordstrafe verdonnert worden. Am vergangenen Wochenende beim letzten Heimspiel der Saison fehlte der Franzose im Kader. Laut Trainer Merlin Polzin (35) sah er sich nicht bei 100 Prozent, um der Mannschaft zu helfen. Eine Aussage mit viel Aussagekraft, die auch den Fans nicht verborgen blieb. So schrieb ein Anhänger auf X, dass er sich freue, wenn er demnächst am Strand liegen werde und " Jean-Luc Dompé endlich die Stadt Hamburg verlassen hat". Allerdings hatte er nicht die Rechnung mit dem Profi gemacht. Denn der konterte selbst und kommentierte den Beitrag mit den Worten "My contract is 2027" und versah das Ganze noch mit einem Kussmund. So oder so ist die Zukunft von Dompé beim HSV ungewiss, da er an die Leistungen nicht anknüpfen konnte und immer wieder verletzt ausfiel.

Auf dem Rasen sorgte Jean-Luc Dompé (30) für wenig Aufsehen, dafür aber abseits. © Christian Charisius/dpa

13. Mai, 8.35 Uhr: Daniel Peretz kämpft um den Aufstieg in die Premier League

Der Leihabbruch und anschließende Wechsel zum FC Southampton entpuppt sich für Daniel Peretz (24) immer mehr zum Volltreffer. Dank einer Serie von 20 Spielen ohne Niederlage zog der Keeper mit den Saints als Vierter noch in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League ein, die erste Hürde ist nun geschafft. Nach dem torlosen Hinspiel stand am Dienstagabend das Rückspiel gegen den FC Middlesborough an und dort ging es richtig turbulent zu. Bereits nach fünf Minuten musste Peretz hinter sich greifen, doch sein Team kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zurück und erzielte den Ausgleich. Der deutsche Trainer Tonda Eckert (33) hatte zuvor fast für einen Eklat gesorgt. Der vierte Offizielle konnte ihn gerade noch während eines klärenden Gespräches mit dem Schiedsrichter gegenüber Middlesborough-Coach Kim Hellberg (38) handgreiflich zu werden. Sportlich fielen bis tief in die Verlängerung hinein keine Tore, erst als alles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, schlug Southampton zu und zog so in das große Finale am 23. Mai im Wembley-Stadion ein. Gegner ist Hull City, der Ex-Klub von ehemaligen HSV-Trainer Tim Walter (50).

Ex-Keeper Daniel Peretz (24) steht mit dem FC Southampton im Play-off-Finale um den Aufstieg in die Premier League. © IMAGO / Pro Sports Images

12. Mai, 9.11 Uhr: HSV soll Hennes Behrens ins Visier genommen haben

Beim HSV laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. Dabei sind die Rothosen auch auf der Suche nach einer Alternative für Linksverteidiger Miro Muheim (28) - und womöglich fündig geworden. Laut „Sky“-Reporter Dennis Bayer sollen die Hanseaten Hennes Behrens (21) vom 1. FC Heidenheim ins Visier genommen haben. Der gebürtige Frankfurter ist seit Januar von der TSG 1899 Hoffenheim an den FCH ausgeliehen, wo er starke Leistungen zeigt. Neben dem HSV soll auch Aufsteiger FC Schalke 04 an Behrens interessiert sein. Die fünf Millionen Euro, die sich Hoffenheim an Ablöse für ihn erhoffe, wäre dem Vernehmen nach aber zu viel für die Knappen.

Hennes Behrens (21, l.) hat mit starken Leistungen beim 1. FC Heidenheim auf sich aufmerksam gemacht. Der HSV soll Interesse haben. © Harry Langer/dpa

12. Mai, 6.29 Uhr: Nicolas Capaldo für vorläufigen WM-Kader nominiert

Riesenehre für Nicolas Capaldo (27)! Der HSV-Leistungsträger steht im vorläufigen Kader Argentiniens für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Der argentinische Verband präsentierte die 55-köpfige Liste am Montag. Bisher spielte der 27-Jährige lediglich für die U23 des amtierenden Weltmeisters (neun Länderspiele), sein Debüt für die A-Nationalmannschaft steht noch aus. Ob Capaldo es in den endgültigen Kader schafft und an der Seite von Weltstar Lionel Messi (38) um die Titelverteidigung spielen darf, wird sich zeigen.

HSV-Leistungsträger Nicolas Capaldo (27) hat es in den vorläufigen Kader Argentiniens für die WM geschafft. © WITTERS

11. Mai, 8 Uhr: William Mikelbrencis vor HSV-Abschied?

Die Zukunft von William Mikelbrencis (22) ist weiter offen: Der Vertrag des Außenverteidigers beim HSV läuft im Sommer aus, bisher konnten sich die Parteien noch nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Wie das Portal "FussballTransfers.com" berichtet, könnte der Franzose Hamburg verlassen und trotzdem in der Bundesliga bleiben. Demnach sollen sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Aufsteiger FC Schalke 04 Interesse an Mikelbrencis haben. Doch auch ein Wechsel ins Ausland sei möglich. Mit dem FC Girona, Parma Calcio sowie einem Klub aus der französischen Ligue 1 soll es demzufolge mehrere mögliche Adressen geben.

Die Zukunft von HSV-Profi William Mikelbrencis (22) ist weiter offen. © WITTERS

10. Mai, 19.15 Uhr: HSV-Youngster Louis Lemke schreibt Geschichte

Diesen Tag wird er nie vergessen: HSV-Youngster Louis Lemke (16) feierte beim Heimsieg gegen Freiburg sein Profi-Debüt für die Rothosen - es war auch für den Verein ein ganz besonderes. Mit 16 Jahren und 214 Tagen ist das Eigengewächs nun der jüngste jemals eingesetzte Profi in der Klub-Geschichte. Er löste Omar Megeed ab, der bei seinem Debüt im August 2022 16 Jahre und 359 Tage alt gewesen war. Neben Lemke feierte zudem Shafiq Nandja (19) sein Debüt für die Profis.