HSV-Blog: DFB verhängt Sperre gegen Kapitän

5. Oktober, 14 Uhr: Ex-HSV-Trainer Hannes Wolf nominiert Fabio Baldé

Was für eine Ehre! Youngster Fabio Baldé ist von Ex-HSV-Trainer Hannes Wolf für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert worden. Zunächst geht es am 11. Oktober im Ahlener Wersestadion gegen Polen, drei Tage später am 14. Oktober im Stadion am Zoo in Wuppertal gegen Ghana. Beide Partien werden um 17.30 Uhr angepfiffen.

Fabio Baldé wurde erstmals für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert. © Gregor Fischer/dpa

4. Oktober, 18.07 Uhr: Karabec für U21 nominiert

Der HSV muss in der Länderspielpause auf Adam Karabec verzichten. Der offensive Mittelfeldspieler wurde für die tschechische 21-Auswahl nominiert. In der EM-Qualifikation trifft das Team zunächst auf Wales (11. Oktober) und vier Tage später auf Litauen.

4. Oktober, 14.19 Uhr: Schonlau gegen Fortuna Düsseldorf wohl dabei

Wie Coach Steffen Baumgart (52) soeben auf der Pressekonferenz erklärte, fehlte Kapitän Sebastian Schonlau (30) aus Gründen der Belastungssteuerung beim heutigen Training. Wenn alles normal läuft, wird der Abwehrchef am Sonntag in Düsseldorf aber mit dabei sein.

4. Oktober, 12.18 Uhr: Kapitän Sebastian Schonlau fehlt beim HSV-Training

Während Keeper Daniel Heuer Fernandes (31) erneut voll beim HSV-Training mitmischte, fehlte Kapitän Schonlau bei der Freitagseinheit auf dem Rasen. Noch ist unklar, was das für das Spiel in Düsseldorf bedeutet. Fabio Baldé (19) und Lukasz Poreba (24) waren krankheitsbedingt wieder nicht auf dem Rasen und dürften somit für die Partie ausfallen.

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (30, 2.v.r.) fehlte am Freitag beim Training. Möglicherweise fällt er auch für das Spiel bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag aus. © David Inderlied/dpa

3. Oktober, 15.15 Uhr: Daniel Heuer Fernandes zurück im HSV-Training

Gute Nachrichten vom Trainingsplatz: Keeper Daniel Heuer Fernandes (31) mischte nach seiner Adduktorenzerrung bei der Einheit am heutigen Donnerstag wieder mit. Das Spiel gegen Düsseldorf dürfte dennoch zu früh kommen. Nicht auf dem Rasen im Volkspark dabei waren Youngster Fabio Baldé (19) und Mittelfeldspieler Lukasz Poreba (24). Die beiden fehlten krankheitsbedingt.

3. Oktober, 11.48 Uhr: Mario Vuskovic geht gegen Doping-Urteil vor

Er will sein Schicksal nicht akzeptieren: Wie "BILD" berichtet, haben die Anwälte von Mario Vuskovic (22) gegen das Doping-Urteil Berufung am Schweizer Bundesgericht eingelegt. Es ist die letzte Option, um gegen das Urteil des CAS vorzugehen. Eine neue Beweisaufnahme wird es aber nicht geben, stattdessen wird der Prozess nur auf Verfahrensfehler untersucht. Wirklich vielversprechend sind solche Berufungsverfahren nicht: Die Erfolgsquote lag demnach in der Vergangenheit im einstelligen Prozentbereich.

Mario Vuskovic (22) geht gegen seine Dopingsperre vor: Die Anwälte des HSV-Profis haben Berufung gegen das Urteil des CAS eingelegt. (Archivfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

2. Oktober, 21.58 Uhr: U17 gewinnt Stadt-Derby gegen St. Pauli

Derbysieg! Nach dem 4:1-Hinspielsieg hat die U17 des HSV auch das Rückspiel gegen den FC St. Pauli gewonnen. Am Mittwochabend gewann das Team von Trainer Dennis Baraznowski mit 3:1 (1:0). Die Tore für den Rothosen-Nachwuchs erzielten Olamide Medaiyese (39. Minute), Ismaila Djamanca (61.) sowie Finn Barkowsky (73.), der Ehrentreffer für die Kiezkicker ging auf das Konto von Emmanuel Eboh (74.). Durch den Erfolg zog der HSV nach Punkten mit Hertha BSC Berlin gleich (beide 24), das fast zeitgleich ihr Derby gegen Union mit 3:0 (2:0). Die Alte Dame hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen als die Hamburger.

2. Oktober, 19.44 Uhr: Ex-HSV-Flop schießt Rapid Wien zum Sieg in Conference League

Ein halbes Jahr lang schnürte Louis Schaub seine Schuhe für den HSV - mit überschaubaren Ergebnissen. Mittlerweile kickt der 29-Jährige wieder in seiner österreichischen Heimat bei Rapid Wien und sorgt dort für Furore. Am Mittwochabend gewann er das erste Gruppenspiel mit seinem Klub beim türkischen Vertreter Basaksehir mit 2:1 (1:1). Schaub erzielte dabei beide Treffer, einen vor und einen nach der Pause.

2. Oktober, 18.32 Uhr: Wird Jatta wieder rechtzeitig fit?

Bakery Jatta ist in dieser Woche auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Ob es auch für einen Kaderplatz gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag reicht, ist noch unklar. "Ich hoffe sehr, das es vielleicht schon am Wochenende so weit sein kann. Wie gesagt, aktuell schaue ich noch im Training von Tag zu Tag, und am Ende entscheidet natürlich sowieso der Trainer", sagte er in einem vereinsinternen Interview. Er selbst hoffe aber, "am Sonntag wieder richtig dabei sein und den Jungs dann auch wieder auf dem Platz helfen" zu können. Die vergangenen Wochen, in denen der 26-Jährige von außen zuschauen musste, waren nicht einfach. "Das ist für mich immer sehr anstrengend, vor allem für den Kopf. Viel anstrengender, als wenn ich selbst spielen würde", gestand er. "Aber man man muss die Situation akzeptieren und das Beste daraus machen." Nun ist Jatta zurück und vielleicht sogar schon ein Kandidat für die Partie am Sonntag - ansonsten mit Sicherheit für das Spiel gegen Magdeburg nach der Länderspielpause.

Bakery Jatta ist zurück im HSV-Training. © WITTERS

2. Oktober, 14.20 Uhr: Tim Walter und Hull City mit drittem Sieg in Folge

Tim Walter und Hull City blasen zur Aufholjagd. Nach schwachen Saisonstart haben die Tigers am Dienstag in der Championship den dritten Sieg in Serie eingefahren. Bei die Queens Park Rangers gewann die Walter-Elf mit 3:1 (2:1). Erneut war Union-Berlin-Leihgabe Chris Bedia unter den Torschützen. Durch den erneuten Erfolg kletterte Hull in der Tabelle auf den neunten Rang und hat den Abstand zu den Play-off-Plätzen verkürzt.

Tim Walter feierte mit Hull City den dritten Sieg in Folge. © Nigel French/PA Wire/dpa

1. Oktober, 22.15 Uhr: Heuer Fernandes und Poreba fehlen bei erster Einheit

Während Bakery Jatta (26) erstmals nach seiner Knöchelverletzung wieder voll mitmischte, fehlten Lukasz Poreba (24, Erkältung) und Daniel Heuer Fernandes (31, Adduktorenprobleme) bei der ersten Einheit der Woche am heutigen Dienstag. Anssi Suhonen (23), William Mikelbrencis (20) und Nicolas Oliveira (20) waren ebenfalls nicht dabei. Die drei sind in dieser Woche wieder für die U21 im Einsatz.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (31, l.) fehlte auch am Dienstag im Training der Rothosen. Der Schlussmann laboriert weiter an seinen Adduktorenproblemen. © IMAGO/Oliver Ruhnke

1. Oktober, 16.12 Uhr: Hadzikadunic nicht für Nationalelf nominiert

Beim HSV gehört er in der bisherigen Saison zu den Stammkräften, doch nun musste Dennis Hadzikadunic (26) einen harten Rückschlag verkraften. Der Verteidiger wurde von Bosniens Nationalcoach Sergej Barbarez (53), seines Zeichens HSV-Legende, nicht für die anstehenden Spiele nominiert. Somit verpasst Hadzikadunic auch das Nations-League-Spiel der Bosnier gegen Deutschland am 11. Oktober.

HSV-Verteidiger Dennis Hadzikadunic (26) wurde nicht für die anstehenden Länderspiele der bosnischen Nationalmannschaft nominiert. © Uwe Anspach/dpa

1. Oktober, 13.35 Uhr: Vertragsverlängerung für Vorstand Eric Huwer

Der Vorstand der HSV Fußball AG Eric Huwer (40) hat sich mit dem Aufsichtsrat auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2029 verständigt. "Ich freue mich sehr, dass wir Eric langfristig an den HSV binden können. Der HSV steht wirtschaftlich so gesund und stabil wie nie da und gilt über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus als verlässlicher Partner mit klarem Ambitionsniveau", erklärte Michael Papenfuß, Aufsichtsratsvorsitzender der HSV Fußball AG, am Dienstag. "Ich bin sehr dankbar für die vergangenen zehn Jahre beim HSV, die für mich beruflich, menschlich und als Fan in jeder Hinsicht prägend waren", so Huwer über die Entscheidung.

Eric Huwer will auch in den kommenden fünf Jahren als Vorstand tätig bleiben. © Marcus Brandt/dpa

30. September, 10.43 Uhr: Walter in Hull angekommen

Nach einem miserablen Saisonstart mit nur drei Punkten aus fünf Partien und dem Aus im League Cup hat Tim Walter beim englischen Zweitligisten Hull City den Bock umstoßen können. Auf den ersten Sieg bei Stoke City (3:1) am vergangenen Wochenende folgte der erste Heimsieg. Die Tigers gewannen mit 4:1 gegen Cardiff City. Zu den Torschützen gehörte auch Union-Berlin-Leihgabe Chris Bedia. Durch den zweiten Erfolg in Serie kletterte Hull auf Platz neun der Championship.

Tim Walter feierte mit Hull City den zweiten Sieg in Serie. © Nigel French/PA Wire/dpa

28. September, 10.09 Uhr: Florian Badstübner pfeift HSV gegen SCP

Florian Badstübner (33) aus Nürnberg wird als Unparteiischer durch das Duell zwischen dem HSV und Paderborn führen. Die Hamburger bestritten bereits neun Partien mit ihm als Referee, die Bilanz ist dabei komplett ausgeglichen: drei Siege, drei Remis, drei Niederlagen. Auch die Ostwestfalen hat der Nürnberger bereits neunmal gepfiffen. Dabei gewann und verlor der SCP jeweils viermal, einmal gab es ein Unentschieden.

Florian Badstübner (33) aus Nürnberg wird als Unparteiischer durch das Duell zwischen dem HSV und dem SC Paderborn führen. (Archivfoto) © Carmen Jaspersen/dpa

27. September, 16.16 Uhr: HSV warnt vor angespannter Verkehrssituation

Zuschauer lassen das Auto besser stehen: Am Samstag herrscht rund um das Volksparkstadion eine angespannte Verkehrssituation. Wegen Bauarbeiten ist unter anderem die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld gesperrt. Der HSV empfiehlt daher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Zuschauer sollten am Samstag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Volksparkstadion reisen und das Auto besser stehen lassen. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

26. September, 17.30 Uhr: HSV und Hansemerkur verlängern Partnerschaft

Bis 2028 werden die Trikots der Rothosen mit Hauptpartner Hansemerkur geziert sein. Das teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. Mit der Verlängerung der Partnerschaft wird die Hamburger Versicherungsgruppe die Profis, HSV-Frauen, Young Fans sowie den Nachwuchs und HSV eSports weiterhin unterstützen. Die seit 2022 bestehende Hauptpartnerschaft wurde damit frühzeitig verlängert.

V.l.n.r.: Eric Bussert (HanseMerkur), Stefan Kuntz (Vorstand HSV Fußball AG) und Dr. Eric Huwer (Vorstand HSV Fußball AG) haben die Zusammenarbeit bis 2028 verlängert. © hsv

25. September, 17.26 Uhr: Toni Kroos hofft auf den HSV-Aufstieg

In der Vergangenheit machte sich Weltmeister Toni Kroos (34) des Öfteren mal über den HSV lustig. Seit Steffen Baumgart (52) Trainer der Rothosen ist, hat sich das ein wenig verändert. Kroos und Baumgart verstehen sich bestens, weshalb der 34-Jährige in dieser Saison auf die Hanseaten als Aufsteiger hofft. "Ich bin für Baumi und möchte, dass Baumi aufsteigt. Und wenn Baumi nicht mehr beim HSV ist, dann ist es mir wieder egal", erklärte er im "Einfach mal luppen"-Podcast mit seinem Bruder Felix (33).

Toni Kroos (34) hofft auf den HSV als Aufsteiger. Das hat vor allem mit Rothosen-Trainer Steffen Baumgart (52) zu tun. © Frank Augstein/dpa

25. September, 14.10 Uhr: Pit Reimers übernimmt den VfL Osnabrück

Was am Vormittag bereits die Runde machte, wurde nun offiziell. Der ehemalige U21-Trainer der Rothosen Pit Reimers übernimmt den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Reimers soll den freien Fall der Osnabrücker stoppen. Der 40-Jährige hat sich vor allem als Nachwuchstrainer des HSV einen Namen gemacht, 2022/23 führte er die U21 in der Regionalliga-Nord zur Vize-Meisterschaft. Zuletzt arbeitete er im Scouting-Bereich der Rothosen.

Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Neuer Trainer in der 3. Liga: Er soll den VfL Osnabrück aus dem Keller führen!".

Der ehemalige U23-Trainer des HSV Pit Reimers soll den VfL Osnabrück übernehmen. © WITTERS

24. September, 18.15 Uhr: HSV baut Partnerschaft mit Mercedes aus

Der HSV baut seine Zusammenarbeit mit Mobilitätspartner Mercedes aus: Ab sofort verbindet die beiden Parteien eine Exklusivpartnerschaft. Der Automobilhersteller wird künftig bei den Heimspielen im Volkspark auf der TV-LED-Bande zu sehen sein. Zudem werden die VIP-Parkplätze entsprechend gebrandet und ein ausgewähltes Mercedes-Fahrzeug vor dem Eingang VIP-Ost dauerhaft präsent sein.