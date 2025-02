HSV-Blog: HSV bricht Sanne-Leihe ab und schickt ihn nach Holland

HSV-Blog: Nach dem Transfer-Doppelpack am Deadline-Day hat sich noch etwas getan. Die Leihe von Tom Sanne an Hannover 96 wurde abgebrochen.

Hamburg - Ein Top-Start ins neue Jahr! Der HSV hat aus den ersten drei Top-Spielen im neuen Jahr sieben Punkte geholt und seine Ambitionen untermauert. Dazu schlugen die Verantwortlichen am Deadline-Day noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Am Wochenende steht das schwere Auswärtsspiel bei Aufsteiger Preußen Münster auf dem Plan. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.



5. Februar, 8.15 Uhr: Dordrecht statt Hannover! Neuer Verein für Tom Sanne

Im Sommer war Tom Sanne vom HSV an die U23 von Hannover 96 ausgeliehen worden, nun wurde die Leihe abgebrochen. Stattdessen geht der 20-Jährige nun für den holländischen Zweitligisten FC Dordrecht auf Torejagd. Sanne kam in Hannover in der dritten Liga auf 17 Einsätze und drei Tore, doch zuletzt wurde er ausschließlich als Joker eingesetzt. So kam der Mittelstürmer in den vergangenen sieben Partien nur noch auf 21 Spielminuten - zu wenig für den HSV. "Für Tom geht es in seiner aktuellen Entwicklungsphase in erster Linie darum, so viele Minuten wie möglich auf dem Platz zu stehen. Diese waren in Hannover zuletzt leider rückläufig, sodass wir uns gemeinsam und vor allem im Sinne des Spielers dazu entschieden haben, die aktuelle Konstellation zu verändern und Tom bis zum Sommer nach Dordrecht zu verleihen, wo wir uns mehr Spielpraxis für ihn erhoffen", erklärte Direktor Sport Claus Costa.

HSV-Stürmer Tom Sanne wird von Hannover 96 direkt weiter verliehen zum FC Dordrecht nach Holland. © WITTERS

3. Februar, 16 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit und Aboubaka Soumahoro trainieren sofort mit

Kaum sind Alexander Rössing-Lelesiit und Aboubaka Soumahoro beim HSV, schon stehen sie auf dem Rasen. Die beiden Neuzugänge nahmen am Montag am Spielerersatztraining teil und lernen so gleich ihre neuen Mannschaftskollegen kennen. Mit dabei waren auch der gegen Hannover gesperrte Miro Muheim sowie Maskenmann Davie Selke.

Alexander Rössing-Lelesiit (r) und Aboubaka Soumahoro trainierten am Montag direkt mit der Mannschaft. © WITTERS

3. Februar, 10.54 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit wechselt zum HSV

Auch der 18-jährige Flügelspieler Alexander Rössing-Lelesiit vom Lilleström SK wird ab sofort beim HSV spielen. „Mit Alexander Rössing-Lelesiit haben wir ein Top-Talent mit einem spannenden Profil und reichlich Perspektive verpflichtet", so Sportvorstand Stefan Kuntz (62). Nach Aboubaka Soumahoro (19) unterzeichnete auch Rössing-Lelesiit am Sonntag seinen Vertrag beim HSV. Er wird zukünftig die Rückennummer 38 tragen.

3. Februar, 10.21 Uhr: HSV verpflichtet Aboubaka Soumahoro

Der HSV hat den 19-jährigen Innenverteidiger Aboubaka Soumahoro verpflichtet. Das teilte der Verein am Montag mit. Der französische U20-Nationalspieler wechselt vom Paris FC zu den Rothosen. "Ich freue mich sehr über den Wechsel und das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des HSV entgegenbringen. Ich möchte mich so schnell wie möglich integrieren und auf dem Platz aktiv helfen, die Ziele des Clubs zu erreichen", sagte Soumahoro am Sonntag, als er in der Hansestadt seinen Medizincheck absolvierte.

Aboubaka Soumahoro (19) läuft in Hamburg dann mit der Rückennummer 22 auf. © IMAGO / Icon Sport

2. Februar, 13.18 Uhr: HSV arbeitet an Transfer-Doppelschlag

Transfer-Doppelschlag? Laut "Sky" soll der HSV vor einer Verpflichtung von Alexander Røssing-Lelesiit (18) vom norwegischen Zweitligisten Lillestrøm SK stehen. Der Youngster gilt als in der Offensive flexibel einsetzbar und soll unter anderem dem AC Mailand für einen Wechsel abgesagt haben. Fix ist der Transfer nach Hamburg aber offensichtlich noch nicht. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sollen sich die Rothosen darüber hinaus mit Abwehrtalent Aboubaka Soumahoro (19) vom französischen Zweitligisten FC Paris einig sein. Demnach wird der Innenverteidiger für eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich fest verpflichtet.

Alexander Røssing-Lelesiit (18) vom Lillestrøm SK soll vor einem Wechsel zum HSV stehen. (Archivfoto) © IMAGO/NTB

2. Februar, 9.43 Uhr: Referee Michael Bacher pfeift den HSV gegen Hannover

Er trifft die Entscheidung: Schiedsrichter Michael Bacher (33, Amerang) leitet das heutige Duell zwischen dem HSV und Hannover 96. Die Hamburger bestritten erst zweimal ein Spiel unter der Leitung des Referees, beide Male gingen sie als Sieger vom Platz. Bei den Niedersachsen sind es bereits acht Partien (drei Siege, drei Remis, zwei Niederlagen).

Schiedsrichter Michael Bacher (33, Amerang) leitet das heutige Duell zwischen dem HSV und Hannover 96. © Swen Pförtner/dpa

31. Januar, 20.30 Uhr: Zumberi sagt schottischem Zweitligisten ab

Valon Zumberi steht beim HSV auf der Abschussliste. In der vergangenen Woche absolvierte der 22-Jährige in Probetraining beim schottischen Zweitligisten Hamilton Academical. Die Verantwortlichen sollen laut Mopo angetan gewesen sein, doch der Abwehrspieler entschied sich nach reiflicher Überlegung gegen einen Wechsel.

Valon Zumberi absolvierte ein Probetraining in Schottland, sagte aber ab. © WITTERS

31. Januar, 20.05 Uhr: Erneut Probleme bei der Anreise

Fans müssen am Samstag erneut mit Einschränkungen bei der Anreise zum Heimspiel gegen Hannover 96 rechnen. Die S-Bahn-Haltestellen Stellingen und Eidelstedt werden nach wie vor nicht von Altona und Hauptbahnhof angefahren. Ab 11 Uhr fahren daher Ersatzshuttles ab der U-Bahn-Station Hagenbecks Tierpark in Richtung Volkspark. Wer aus Pinneberg anreist, kann den Shutlle ab Stellingen nutzen, zudem werden Busse ab Othmarschen eingesetzt.

31. Januar, 6.35 Uhr: Ransford Königsdörffer belohnt sich mit Waffeln

Zum Schmunzeln: HSV-Knipser Ransford Königsdörffer (23) hat in einem Interview mit "Sky" verraten, wie er sich nach Toren selbst belohnt. Zwar ernähre er sich generell sehr gut, nach Treffern gönne er sich aber stets ein paar Kalorien: Fertige Waffeln aus dem Supermarkt, gerne auch mal mit Nutella. "Dann haue ich auch die ganze Packung weg!", verdeutlichte der Offensivakteur, der die beste Saison seiner Karriere spielt und schon neunmal traf.

HSV-Knipser Ransford Königsdörffer (23) hat in einem Interview verraten, dass er sich nach Toren mit Waffeln belohnt. © Marcus Brandt/dpa

30. Januar, 11.07 Uhr: HSV verleiht Lucas Perrin an Cercle Brügge

Das hatte sich bereits angebahnt: Der HSV verleiht Abwehrspieler Lucas Perrin (26) bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge. "Lucas möchte auf dem Platz mehr Verantwortung übernehmen und eine wichtige Rolle ausfüllen und ist daher mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit an uns herangetreten (...). Wir wünschen ihm eine gute und erfolgreiche Zeit in Belgien", erklärte Sportdirektor Claus Costa (40). Bei den Hanseaten hatte der erst im vergangenen Sommer verpflichtete Innenverteidiger zuletzt keine wirkliche Rolle mehr gespielt. Brügge soll sich eine Kaufoption gesichert haben.

HSV-Profi Lucas Perrin (26) wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum belgischen Klubs Cercle Brügge. © WITTERS

30. Januar, 6.29 Uhr: HSV will Abwehrtalent Dominik Prpic haben

Das wird alles andere als leicht: Wie die kroatische Zeitung "Sportske Novosti" zuerst berichtete, soll der HSV großes Interesse an Innenverteidiger Dominik Prpic (20) von Hajduk Split haben. Der Linksfuß gilt als riesiges Abwehrtalent. In dieser Saison hat er sich trotz seines jungen Alters zu einem unumstrittenen Stammspieler bei Hajduk entwickelt. Es gilt als sicher, dass er zeitnah erstmals für die kroatische A-Nationalmannschaft nominiert wird. Allerdings sollen die Hamburger nicht allein mit ihrem Interesse sein. Laut der Zeitung soll auch der ukrainische Champions-League-Klub Schachtar Donezk den Youngster auf dem Zettel haben.

Der HSV soll großes Interesse an Abwehrtalent Dominik Prpic von Hajduk Split haben. Der Innenverteidiger ist allerdings umworben. © IMAGO/Hanza Media

29. Januar, 12.15 Uhr: Adedire Mebude erstmals auf dem Trainingsplatz

Ein neues Gesicht im Volkspark: HSV-Neuzugang Adedire Mebude (20) hat am heutigen Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainiert. Nicht bei der Einheit dabei war hingegen Lucas Perrin (26), dessen Wechsel zu Cercle Brügge auf der Zielgeraden sein soll.

HSV-Neuzugang Adedire Mebude (20) hat am Mittwoch zum ersten Mal mit seinen neuen Teamkollegen trainiert. © WITTERS

28. Januar, 19.25 Uhr: HSV findet Ersatz für verletzten Bakery Jatta

Die Hanseaten haben mit dem 20-jährigen Adedire Mebude tatsächlich einen Ersatz für den am Sprunggelenk verletzten Flügelstürmer Bakery Jatta (26) gefunden. Er kommt auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten KVC Westerlo zu den Norddeutschen. In der Jugend des beim HSV wohlgesinnten Clubs Glasgow Rangers wurde der Spieler mit nigerianischer und schottischer Staatsbürgerschaft ausgebildet. Der schottische U21-Nationalspieler wechselte damals in die U18-Mannschaft von Manchester City und ging 2023 nach Belgien. In der laufenden Spielzeit erzielte der Offensivspiele bei 17 Erstliga-Einsätzen für Westerlo zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

28. Januar, 11.35 Uhr: Davie Selke und Bakery Jatta erfolgreich operiert

Gute Nachrichten aus dem HSV-Lazarett: Davie Selke (30, Jochbogenfraktur) und Bakery Jatta (26, Syndesmosebandriss) sind am heutigen Dienstag erfolgreich operiert worden. Während Selke nur ein oder zwei Spiele verpassen wird, dürfte Jatta in dieser Saison mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

28. Januar, 10.36 Uhr: Adedire Mebude soll zeitnah beim HSV unterschreiben

Ist er die gesuchte Verstärkung? Laut übereinstimmenden Berichten soll der HSV kurz vor einer Verpflichtung von Adedire Mebude (20) stehen. Der Flügelstürmer spielt aktuell für KVC Westerlo in Belgien (zwei Tore und zwei Vorlagen in dieser Saison). Der Rechtsaußen, der auch links spielen kann, gilt als Tempodribbler, der bei Manchester City ausgebildet wurde. In der Saison 2021/22 wurde er von den anderen Nachwuchsspielern des Klubs zum besten U18-Kicker gewählt. Die Hamburger sollen dem Vernehmen nach eine Leihe plus Kaufoption in Höhe von etwa einer Million Euro ins Auge gefasst haben. Mebude sei schon in Hamburg, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

Flügelstürmer Adedire Mebude (20) soll kurz vor der Unterschrift beim HSV stehen. © IMAGO/Photo News

28. Januar, 10.15 Uhr: Moritz Heyer verlässt den HSV und geht zur Fortuna

Das war's! Moritz Heyer (29) hat seinen Vertrag beim HSV aufgelöst und sich Zweitliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf angeschlossen. Das gaben die Rheinländer am heutigen Dienstag bekannt. "Es ist ein neues und schönes Kapitel für mich. Daniel Thioune kenne ich aus gemeinsamen Zeiten in Hamburg und Osnabrück. Der Kontakt zwischen uns ist nie wirklich abgerissen. Das war auch ein Punkt, der es mir extrem leicht gemacht hat, hierher zu wechseln", erklärte der Defensiv-Allrounder.

In Hamburg war Heyer Ende November ausgemustert worden und hatte seitdem nur noch mit der U21 trainieren dürfen.

Moritz Heyer (29) hat seinen Vertrag beim HSV aufgelöst und sich Fortuna Düsseldorf angeschlossen. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

28. Januar, 6.30 Uhr: Verlässt Lucas Perrin den HSV nach fünf Monaten?

Seit fünf Monaten steht Lucas Perrin (26) beim HSV unter Vertrag. Am Deadline-Day des Sommer-Transferfensters verpflichteten die Hanseaten den Innenverteidiger von Racing Straßburg. Bisher stand der Franzose sechsmal für die Rothosen auf dem Platz, davon dreimal in der Startelf - eine dünne Quote! Zuletzt spielte der 26-Jährige quasi gar keine Rolle mehr. Wie das Portal "Fußballtransfer.com" berichtet, soll Perrin deshalb schon wieder über einen Abschied nachdenken. Demnach hat Cercle Brügge aus Belgien Interesse an einer Leihe mit Kaufoption.