HSV-Blog: Rothosen vor Verpflichtung von zwei Youngstern

26. Januar, 15.33 Uhr: HSV vermeldet Selke-Diagnose

Das sah übel aus! Davie Selke hat sich beim 3:2-Sieg gegen Hertha BSC bei einem Zusammenstoß mit Toni Leistner eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Wie der HSV am Sonntag mitteilte, erlitt der Angreifer dabei eine Fraktur des Jochbogens. Nach einer Untersuchung in der Berliner Charité kehrte Selke nach Hamburg zurück, wo er in den kommenden Tagen am UKE erneut untersucht wird. Dort wird auch entschieden, wie die nächsten Schritte aussehen werden. Ob der 30-Jährige am kommenden Wochenende gegen Hannover 96 schon wieder auf dem Platz stehen wird, ist noch unklar.

Davie Selke hat sich in Berlin deutlich sichtbar eine Fraktur des Jochbogens zugezogen. © WITTERS

25. Januar, 17.18 Uhr: Tobias Welz leitet Duell zwischen Hertha und HSV

Er hat hoffentlich einen ruhigen Abend: Tobias Welz (47, Wiesbaden) pfeift das Duell zwischen dem HSV und Hertha am heutigen Abend. Die Rothosen spielten bereits 24 Spiele unter der Leitung des Referees (sieben Siege, acht Remis, neun Pleiten), die Alte Dame erst zwölf Partien (fünf Siege, vier Remis, drei Pleiten).

Schiedsrichter Tobias Welz (47, Wiesbaden) leitet das Duell zwischen Hertha BSC und dem HSV am Samstagabend. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa

24. Januar, 19.31 Uhr: HSV und Moritz Heyer besprechen Vertragsauflösung

Das würde Sinn ergeben: Wie die "BILD" berichtet, führen Moritz Heyer (29) und der HSV aktuell Gespräche über eine Auflösung des bis 2026 laufenden Vertrages. Der Defensiv-Allrounder war im November ausgemustert worden und darf seitdem nur noch mit der U21 der Rothosen trainieren. Dasselbe gilt für Uwe-Seeler-Enkel Levin Öztunali (28). Anders als Heyer soll der Offensivakteur aber (noch) nicht über einen Abschied aus Hamburg nachdenken.

Im November zeigte der HSV Moritz Heyer (29, 2.v.r.) die Rote Karte, degradierte ihn in die U21. Jetzt sollen Gespräche über eine Vertragsauflösung laufen. (Archivfoto) © Roland Weihrauch/dpa

24. Januar, 17 Uhr: Marcos Paulo wechselt nicht zum HSV

Das war es auch schon wieder mit dem Gerücht! Marcos Paulo (23), der dem HSV vor wenigen Tagen angeboten worden sein soll, wurde als Neuverpflichtung beim brasilianischen Klub Boavista vorgestellt. Zuvor war der Vertrag des Offensivakteur bei Atletico Madrid aufgelöst worden.

Marcos Paulo (23) von Atletico Madrid soll dem HSV angeboten worden sein. Nun wechselte er in seine brasilianische Heimat. (Archivfoto) © IMAGO/Alterphotos

23. Januar, 16.03 Uhr: HSV wird mit Atletico-Profi in Verbindung gebracht

Durch die langwierige Verletzung von Bakery Jatta (26) ist der HSV auf den Flügeln nun etwas dünn besetzt - das bleibt auch anderen Klubs und Beratern nicht verborgen. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sollen dem Klub bereits mehrere Spieler angeboten worden sein. Darunter auch der Brasilianer Marcos Paulo (23) von Atletico Madrid. Denkbar wäre demnach eine Leihe mit Kaufoption bis Saisonende. Was an der Geschichte dran ist? Unklar. Genug Zeit wäre aber auf jeden Fall noch: Das Transferfenster schließt erst am 3. Februar.

23. Januar, 11.32 Uhr: HSV bestätigt Saisonaus für Jatta

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat sich Bakery Jatta einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Damit wird der 26-Jährige in dieser Saison nicht mehr für die Rothosen auflaufen. Bereits zu Beginn der Spielzeit hatte er aufgrund eines Bänderrisses im Sprunggelenk lange Zeit gefehlt. Alle Infos zu der Verletzung und den möglichen Folgen für den Klub lest Ihr im Artikel: "HSV-Profi Jatta fällt Monate aus: Wie reagiert der Verein?"

22. Januar, 19.37 Uhr: Jatta-Diagnose für Donnerstag erwartet

Das wäre bitter! Laut Mopo sollen bei Bakery Jatta (26) sämtliche Bänder im linken Knie beschädigt sein. Eine genauere Diagnose soll am Donnerstag erfolgen. Alles deutet allerdings daraufhin, dass dem Gambier das Saisonaus droht.

22. Januar, 12.37 Uhr: Bakery Jatta verletzt sich im HSV-Training am Knie

Das sind alles andere als gute Nachrichten: Bakery Jatta (26) hat sich am heutigen Mittwoch im Training des HSV am linken Knie verletzt! Der Gambier ging während der Einheit zu Boden und musste das Training abbrechen. Mit einem Golfkart wurde er vom Platz gefahren. Erst vor Kurzem hatte sich Noah Katterbach (23) einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen - entsprechend sorgenvoll dürfte Coach Merlin Polzin (34) auf die Diagnose bei Jatta warten.

Bakery Jatta (26, r.) hat sich am heutigen Mittwoch im Training des HSV am linken Knie verletzt. © WITTERS

22. Januar, 10.52 Uhr: Mariano Troilo soll beim HSV auf dem Zettel stehen

Wird der HSV doch noch mal auf dem Winter-Transfermarkt aktiv? Wie der argentinische Sportjournalist Nacho Castellano am gestrigen Dienstag auf X berichtete, sollen die Rothosen an Mariano Troilo (21) interessiert sein. Der 21-jährige Innenverteidiger spielt derzeit für CA Belgrano in seiner Heimat Argentinien. In dieser Saison kam er 21-mal in der Liga zum Einsatz, stand dabei 16-mal in der Startelf. Sein Marktwert liegt derzeit bei 2,5 Millionen Euro. In dieser Höhe soll auch die Ablöse liegen, die Belgrano für den Abwehrspieler fordert. Bei dem Erstligisten hat Troilo noch einen Vertrag bis 2026. Neben dem HSV soll auch Cruzeiro Belo Horizonte aus Brasilien seine Fühler ausgestreckt haben.

21. Januar, 10.13 Uhr: Bakery Jatta stand vor Wechsel zum VfL Bochum

Bakery Jatta (26) spielt zweifelsfrei nicht seine beste Saison für den HSV. Trotzdem wäre der Offensivakteur in der Winterpause offenbar fast in die Bundesliga gewechselt! Laut der "Hamburger Morgenpost" soll der VfL Bochum großes Interesse an einer Ausleihe des Gambiers gezeigt haben. Trainer Dieter Hecking (60) kennt Jatta noch aus gemeinsamen Zeiten in Hamburg. Auch der Spieler soll nicht abgeneigt gewesen sein, sich nach einem längeren Gespräch mit Coach Merlin Polzin (34) aber für einen Verbleib im Volkspark entschieden haben.

HSV-Profi Bakery Jatta (26) wäre in der Winterpause offenbar fast zum VfL Bochum gewechselt. (Archivfoto) © Harry Langer/dpa

18. Januar, 17.02 Uhr: VAR Günter Perl hat beim HSV nicht das beste Standing

Das bleibt hoffentlich nur eine Randnotiz: Günter Perl (55) wird am Abend beim Kracher zwischen dem HSV und Köln die Rolle des Video-Schiedsrichters übernehmen. In dieser Funktion hatte der 55-Jährige in der Vergangenheit mehrfach durch diskussionswürdige Entscheidungen den Unmut der Hamburger auf sich gezogen. Das Ganze ging so weit, dass der Münchner irgendwann nicht mehr als VAR bei HSV-Spielen eingesetzt wurde. Sein letzter Einsatz bei einem Spiel mit Beteiligung der Rothosen liegt fast dreieinhalb Jahre zurück.

Günter Perl (55) übernimmt beim Kracher zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln die Rolle des Video-Schiedsrichters. Bei den Rothosen hat er nicht das beste Standing. (Archivfoto) © WITTERS

17. Januar, 15.36 Uhr: Fabio Baldé fehlt dem HSV beim Kracher gegen Köln

Das hatte sich angedeutet: Der HSV wird am Samstag beim Kracher gegen Köln auf Flügelflitzer Fabio Baldé (19) verzichten müssen. Nachdem der Youngster in den vergangenen Tagen nur im Kraftraum hatte arbeiten können, stand er auch beim Abschlusstraining am heutigen Freitag nicht auf dem Rasen. Damit steht sein Ausfall fest.

HSV-Flügelflitzer Fabio Baldé (19) fällt für den Zweitliga-Kracher gegen den 1. FC Köln am Samstag aus. © WITTERS

16. Januar, 15.20 Uhr: Ex-HSVer wechselt zu Liga-Konkurrent

Nichts mit Hansa Rostock! David Konsombi verlässt den SC Paderborn und wechselt bis zum Saisonende zu Aufsteiger Preußen Münster. "Ich konnte mich sofort mit der Aufgabe identifizieren", erklärte der 29-Jährige, der in der Hinrunde auf zehn Einsätze und einen Treffer für die Ostwestfalen gekommen war.