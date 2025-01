HSV-Blog: So kurios belohnt sich Knipser Königsdörffer nach Toren selbst

Fortsetzung des Artikels laden

22. November, 19.46 Uhr: Bundesgericht akzeptiert Berufung von Mario Vuskovic

Zumindest mal ein kleines Erfolgserlebnis für Mario Vuskovic (23)! Nachdem seine Anwälte Berufung gegen das Dopingurteil des Internationalen Sportgerichtshof CAS eingelegt hatten, hat das Schweizer Bundesgericht nun die Anti-Doping-Agenturen Wada und Nada sowie die CAS-Richter zu einer Stellungnahme aufgefordert. Das bedeutet, dass das Gericht die Argumentation der Vuskovic-Anwälte akzeptiert. Die anderen Prozess-Parteien müssen nun darlegen, dass es keine Verfahrensfehler gegeben hat, berichtet "BILD". Dass Vuskovic und seine Anwälte mit der Berufung letztlich Erfolg haben und seine Sperre aufgehoben wird, bleibt dennoch sehr unwahrscheinlich.

HSV-Profi Mario Vuskovic (23) ist wegen Dopings bis 2026 gesperrt. Nun durfte er zumindest ein kleines Erfolgserlebnis feiern. (Archivfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

21. November, 16.31 Uhr: Das sagt HSV-Coach Baumgart zu Meffert

Das hört sich doch ganz gut an: HSV-Coach Steffen Baumgart (52) hat im Falle des angeschlagenen Jonas Meffert (30) leichte Entwarnung gegeben. Nachdem der am Arm verletzte Sechser am Donnerstag schon wieder trainiert hatte, erklärte der Trainer: "Wir sind sehr optimistisch, dass es auch zum Spiel klappen wird."

HSV-Sechser Jonas Meffert (30) hat sich im Training am Arm verletzt. Gegen Schalke 04 könnte er trotzdem dabei sein. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

21. November, 11.52 Uhr: Einsatz von Sechser Jonas Meffert auf der Kippe

Dieser Ausfall würde schmerzen: HSV-Sechser Jonas Meffert (30) verletzte sich in der gestrigen Trainingseinheit am Arm. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ging er vorzeitig in die Kabine. Immerhin: Eine erste Untersuchung ergab, dass nichts gebrochen ist. Am heutigen Donnerstag ist der Routinier auch im Training dabei, allerdings mit bandagiertem Arm. Weitere Untersuchungen soll heute folgen.

20. November, 12.43 Uhr: Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah bleiben

Das darf durchaus als Coup bezeichnet werden: Der HSV hat mit seinen beiden 100-Meter-Sprintern Owen Ansah (23, 9,99 Sekunden) und Lucas Ansah-Peprah (24, 10,00 Sek.) verlängert. Neben den beiden Super-Athleten wird auch der amtierende Deutsche Meister im 110-Meter-Hürdenlauf Manuel Mordi (21) weiterhin für die Raute antreten. Das gab der Verein am heutigen Mittwoch bekannt.

Owen Ansah (23, r.) und Lucas Ansah-Peprah (24) bleiben beim HSV. Das gab der Verein am heutigen Mittwoch bekannt. (Archivfoto) © WITTERS

20. November, 6.25 Uhr: Herbe Enttäuschung für Immanuel Pherai

Mit Immanuel Pherai (23) hat auch der letzte HSV-Profi seine Länderspielreise beendet - allerdings mit einer herben Enttäuschung. Der Offensivakteur verlor mit der Nationalelf Surinames in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Nations League mit 0:3 gegen Kanada. Pherai saß dabei 90 Minuten auf der Bank.

HSV-Profi Immanuel Pherai (23) hat zum Abschluss seiner Länderspielreise mit Suriname eine herbe Enttäuschung erlebt. © Christian Charisius/dpa

19. November, 19.33 Uhr: Erfolge für Baldé und Karabec

Zwei U-Nationalspieler des HSV waren am Dienstagabend am Ball und erfolgreich. Fabio Baldé gewann mit der deutschen U20-Auswahl in Istanbul gegen Gastgeber Türkei mit 2:0 (1:0). Der HSV-Kicker wurde in der 82. Minute eingewechselt. Adam Karabec feierte einen Prestige-Erfolg. Nach dem 2:0-Hinspielerfolg der tschechischen U21 über Belgien, bei dem er getroffen hatte, stand er auch im Rückspiel in der Startelf, wurde aber zur Halbzeit ausgewechselt. Die Partie endete 1:1, womit sich die Tschechen für die EM-Endrunde im Sommer 2025 qualifiziert haben.

19. November, 19.25 Uhr: HSV muss für Pyrotechnik blechen

Wie unnötig! Der HSV muss mal wieder für das Fehlverhalten seiner Fans bezahlen. Das DFB-Sportgericht hat den Zweitligisten zu einer Geldstrafe in Höhe von 69.600 Euro verdonnert. Hintergrund ist das "Entzünden bzw. Abschießen von pyrotechnischen Gegenständen" während der DFB-Pokal-Partie beim SV Meppen (7:1) in der ersten Runde. Aufgrund der Pyrotechnik war die zweite Halbzeit erst mit leichter Verzögerung angepfiffen worden. Im Urteil des DFB ist die Rede von "mind. 30 Rauchtöpfe und vier Feuerwerksbatterien", die gezündet worden seien. Einen Teil der Strafe darf der HSV für "eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen", nutzen.

Der HSV wurde aufgrund der gezündeten Pyrotechnik seiner Fans zu einer Geldstrafe verurteilt. © David Inderlied/dpa

18. November, 22.42 Uhr: Miro Muheim verliert bei Debüt auf dramatische Art und Weise

Was für eine Ehre! HSV-Verteidiger Miro Muheim hat am Montag sein Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft gefeiert. Der Linksfuß stand im Nations-League-Spiel gegen Spanien von Beginn an auf dem Platz. Bei der 2:3-Niederlage stand er die gesamte Spielzeit über auf dem Rasen. Die Eidgenossen beendeten die Gruppe 4 auf dem letzten Platz und steigen damit in die Liga B ab.

HSV-Profi Miro Muheim (l), hier im Zweikampf mit Spaniens Yeremy Pino, feierte am Montag sein Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft. © WITTERS

18. November, 20.14 Uhr: Königsdörffer in der Startelf, doch Ghana verliert

Rückschlag für Ransford-Yeboah Königsdörffer! Der Stürmer hat am Montagabend mit Ghana zum Abschluss der Africa-Cup-Qualifikation erneut verloren. Die Black Stars verloren mit dem 23-jährigen HSV-Profi in der Startelf gegen den Niger und beenden die Gruppenphase mit nur drei Punkten als Letzter. Die Qualifikation zum prestigeträchtigen Kontinental-Wettbewerb hatte Ghana zuvor schon verpasst. Königsdörffer wurde nach einer guten Stunde gegen den späteren Torschützen Jeremia Afriyie ausgewechselt.

HSV-Profi Ransford-Yeboah Königsdörffer verlor mit Ghana auch das letzte Gruppenspiel zur Africa-Cup-Qualifikation. © Uli Deck/dpa

18. November, 10.50 Uhr: Nächste Pleite für Anssi Suhonen und Finnland

Und wieder nichts! HSV-Profi Anssi Suhonen (23) hat mit der finnischen Nationalelf auch das sechste Spiele in der Nations League verloren. Am gestrigen Sonntag unterlagen die Skandinavier Griechenland mit 0:2. Suhonen schmorrte dabei wie schon am Donnerstag gegen Irland 90 Minuten auf der Bank - eine Länderspielreise zum Vergessen für den Mittelfeldspieler.

HSV-Profi Anssi Suhonen (23, l.) hat bei der finnischen Nationalmannschaft eine Länderspielreise zum Vergessen erlebt. (Archivfoto) © IMAGO/Lehtikuva

16. November, 8.48 Uhr: Nur Adam Karabec darf auf Länderspielreise jubeln

Am gestrigen Freitag und heutigen Samstag standen gleich für fünf HSV-Profis Länderspiele auf dem Programm. Allzu erfolgreich verliefen diese aber nicht - bis auf eine Ausnahme. Miro Muheim (26) kam in der Nations League mit der Schweiz nicht über ein 1:1 gegen Serbien hinaus. Der Abwehrspieler saß dabei 90 Minuten auf der Bank. Sein erstes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft steht also weiter aus. Ebenfalls 1:1 spielte Ransford-Yeboah Königsdörffer (23) mit Ghana gegen Angola. In dem Quali-Spiel für den Afrika-Cup wurde der Offensivakteur in der 60. Minute eingewechselt. Fabio Baldé (19) stand für die U20 gegen England zwar in der Startelf, ging mit der DFB-Auswahl aber mit 0:4 unter. Immanuel Pherai (23) verlor in der Nations League mit der Nationalelf Surinames mit 0:1 gegen Kanada. Er wurde fünf Minuten vor Schluss eingewechselt. Eindeutig am besten lief es für Adam Karabec (21): Der Linksfuß gewann mit Tschechiens U21 mit 2:0 gegen Belgien und erzielte dabei den Treffer zur zwischenzeitlichen Führung.

HSV-Profi Adam Karabec (21) traf beim 2:0-Sieg der tschechischen U21 gegen Belgien zum zwischenzeitlichen 1:0. © IMAGO/Photo News

15. November, 8.06 Uhr: Erneute Pleite für Anssi Suhonen und Finnland

Wieder eine Enttäuschung: HSV-Profi Anssi Suhonen (23) hat am gestrigen Donnerstag mit der finnischen Nationalmannschaft auch das fünfte Spiel in der Nations League verloren. In Irland setzte es eine 0:1-Niederlage. Doppelt bitter für den Mittelfeldspieler: Er saß 90 Minuten nur auf der Bank. Ob er beim nächsten Spiel gegen Griechenland (Sonntag/18 Uhr) zum Einsatz kommt?