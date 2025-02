HSV-Blog: So viele Klubs sollen an Jean-Luc Dompé dran sein

Zeit, sich auf den zuletzt guten Leistungen auszuruhen, haben die Hanseaten aber keineswegs: Am Sonntag (13.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei Schlusslicht Jahn Regensburg an - ein Sieg ist Pflicht!

Hamburg - Der HSV ist auf Kurs: Dank eines guten Starts in die Rückrunde (acht Punkte) liegen die Rothosen nach 21 Spieltagen auf Rang zwei der Zweitligatabelle, was den direkten Aufstieg bedeuten würde.

Zuvor hatte der 20-Jährige einen guten ersten Eindruck in der Einheit hinterlassen. Vermutlich hätte Soumahoro aufgrund der Gelbsperre von Daniel Elfadli gegen Preußen Münster sogar schon im Kader gestanden. "Es macht keinen Sinn für den Jungen und uns selbst, ihn da jetzt reinzujagen und ein Risiko einzugehen. Wir werden gezielt mit unserer medizinischen Abteilung zusammenarbeiten", so Polzin weiter.

Ist das bitter! Neuzugang Aboubaka Soumahoro hat sich gleich in seinem ersten Training eine leichte Verletzung zugezogen. "Leider hat er dann in der letzten Aktion etwas gespürt. Wir müssen abwarten. Aber da die Woche relativ kurz ist, wird es Richtung Münster wohl eng", erklärte Trainer Merlin Polzin.

Im Sommer war Tom Sanne vom HSV an die U23 von Hannover 96 ausgeliehen worden, nun wurde die Leihe abgebrochen. Stattdessen geht der 20-Jährige nun für den holländischen Zweitligisten FC Dordrecht auf Torejagd.

Sanne kam in Hannover in der dritten Liga auf 17 Einsätze und drei Tore, doch zuletzt wurde er ausschließlich als Joker eingesetzt. So kam der Mittelstürmer in den vergangenen sieben Partien nur noch auf 21 Spielminuten - zu wenig für den HSV.

"Für Tom geht es in seiner aktuellen Entwicklungsphase in erster Linie darum, so viele Minuten wie möglich auf dem Platz zu stehen. Diese waren in Hannover zuletzt leider rückläufig, sodass wir uns gemeinsam und vor allem im Sinne des Spielers dazu entschieden haben, die aktuelle Konstellation zu verändern und Tom bis zum Sommer nach Dordrecht zu verleihen, wo wir uns mehr Spielpraxis für ihn erhoffen", erklärte Direktor Sport Claus Costa.