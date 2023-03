17.03.2023 06:29 HSV: Doping-Prozess um Mario Vuskovic wird fortgesetzt - fällt ein Urteil?

Die Doping-Verhandlung um HSV-Profi Mario Vuskovic (21) wird am Freitag (13 Uhr) in Frankfurt am Main vor dem DFB-Sportgericht fortgesetzt.

Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa