15.04.2026 06:00 HSV gegen Werder: 19-Tage-Wahnsinn, Corona-Duelle und Bundesliga-Rückkehr

Am Samstag (15.30 Uhr) treffen der HSV und Werder Bremen zum 159. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. TAG24 blickt auf Nordderbys der Vergangenheit zurück.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg/Bremen - Legendäre Duelle und große Emotionen: Am Samstag (15.30 Uhr) treffen der HSV und Werder Bremen zum 159. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. TAG24 blickt auf denkwürdige Nordderbys der Vergangenheit zurück.

DFB-Pokal-Halbfinale 2009: Werder-Keeper Tim Wiese (44, r.) pariert drei Hamburger Elfmeter und wird zum Matchwinner. (Archivfoto) © WITTERS Ganz vorn mit dabei sind die Geschehnisse aus April/Mai 2009. Wie es der Zufall so wollte, standen sich die beiden Erzrivalen innerhalb von nur 19 Tagen gleich viermal in drei Wettbewerben gegenüber. Alles begann mit dem DFB-Pokal-Halbfinale am 22. April, das die Bremer im Volksparkstadion nach Elfmeterschießen auf dramatische Weise für sich entschieden – SVW-Keeper Tim Wiese (44) parierte drei Hamburger Versuche und wurde zum Matchwinner. Es folgten Hin- und Rückspiel im Halbfinale des damaligen UEFA-Cups am 30. April und 7. Mai. Der HSV gewann im Weserstadion mit 1:0, im Rückspiel mauserte sich jedoch eine legendäre Papierkugel zum Hauptdarsteller – Werder triumphierte mit 3:2 und zog ins Finale ein.

Zwei Vereinslegenden im Duell: Hamburgs David Jarolim (46) gegen Bremens Diego (41) im Rückspiel des UEFA-Cup-Halbfinals 2009. (Archivfoto) © WITTERS

Den Abschluss bildete das Bundesliga-Duell am 10. Mai. Wieder hatten die Grün-Weißen das bessere Ende für sich und siegten mit 2:0. Die Rothosen wiederum erlebten drei der wohl dunkelsten Wochen der Vereinsgeschichte.

Zweitliga-Nordderbys in halb vollen Stadien und spektakuläres Hinspiel

In der Saison 2021/22 fanden die bisher einzigen beiden Zweitliga-Nordderbys coronabedingt in halb gefüllten Stadien statt. (Archivfoto) © WITTERS Nicht ganz so legendär, aber ähnlich prägend waren die bisher einzigen beiden Nordderbys in der 2. Bundesliga: In der Saison 2021/22 trafen die beiden Traditionsklubs im Unterhaus aufeinander. Unwürdig: Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Stadien bei beiden Partien gerade einmal halb voll. Das Hinspiel im Weserstadion entschieden die Hanseaten durch Tore von Robert Glatzel (32) und Moritz Heyer (31) mit 2:0 für sich. Das Rückspiel im Volkspark ging allerdings mit 3:2 an die Bremer – Werders kongeniales Sturm-Duo Niclas Füllkrug (33) und Marvin Ducksch (32) machte den Unterschied. Am Saisonende kehrte der SVW zurück in die 1. Liga, während die Hamburger darauf noch drei weitere Jahre warten mussten. In der Hinrunde der aktuellen Saison war es aber schließlich so weit und das Nordderby kehrte zurück auf die große Bühne der Bundesliga.

Das spektakuläre Hinspiel in der laufenden Saison entschied der HSV dank des bisher einzigen Treffers von Yussuf Poulsen (31, M.) für sich. © Marcus Brandt/dpa

Die beiden Erzrivalen lieferten sich am 7. Dezember 2025 ein spektakuläres Duell, das Yussuf Poulsen (31) mit seinem bisher einzigen HSV-Treffer zum 3:2 kurz vor Schluss entschied. Der Volkspark erlebte einen der emotionalsten Siege der jüngeren Geschichte. Doch wer darf am Samstag jubeln?