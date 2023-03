HSV holt nach Vuskovic-Schock dank Eigentor einen Punkt in Düsseldorf!

Der erste Aufleger des Spiels: Fortunas Jordy de Wijs (l.) bringt HSV-Knipser Robert Glatzel im Strafraum zu Fall, Referee Robert Schröder entscheidet auf Foulelfmeter. © Marius Becker/dpa

Dabei ging es für die Hanseaten mehr als gut los: In der fünften Minute bediente Noah Katterbach den eingelaufenen Robert Glatzel, der die Kugel stark mitnahm und kurz vor dem Abschluss von Jordy de Wijs im Strafraum zu Fall gebracht wurde.

Referee Robert Schröder zeigte sofort auf den Punkt, beließ es aber bei einer Gelben Karte für de Wijs. Laszlo Benes nahm sich der Sache an, scheiterte zunächst zwar an Keeper Florian Kastenmeier, brachte die Gäste dann aber im Nachschuss in Führung.

Mit dem 1:0 im Rücken hatten die Hamburger das Spiel zunächst im Griff, ohne allerdings weitere zwingende Torchancen herauszuspielen. Dann schlugen die Düsseldorfer aus dem Nichts zurück!

Felix Klaus brachte eine Ecke von rechts in den Strafraum, wo HSV-Verteidiger Javi Montero, der überraschend für Jonas David auflief, unter der Kugel hindurchsprang, was Dawid Kownacki ausnutzte und wuchtig aus kurzer Distanz einköpfte (21.).

Anschließend war es ein Duell auf Augenhöhe - bis die Hausherren nachlegten!

Ex-HSVer Rouwen Hennings verlängerte einen langen Ball perfekt in den Lauf von Klaus, der unhaltbar ins lange Eck vollendete (28.)! Danach war die Fortuna spielbestimmend, von den Rothosen kam bis auf zwei Glatzel-Abschlüsse wenig.