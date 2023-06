HSV: Leihe von Montero wird nicht verlängert, Talent Hein wechselt zu Absteiger

Javi Montero (24) verabschiedet sich nach nur einem halben Jahr vom Hamburger SV. © Imago / Eibner

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, trennen sich die Wege des Spaniers und des HSV nach einem halben Jahr bereits wieder.

Montero war im Januar 2023 aus der Türkei in den Volkspark gekommen und gab direkt eine unglückliche Figur ab.

Beim spektakulären 3:3 in Heidenheim wurde der 24-Jährige beim Stand von 0:3 aus Sicht des HSV zur Halbzeit ausgewechselt. In seinen beiden darauffolgenden Einsätzen flog er jeweils mit Gelb-Rot vom Platz, sodass Trainer Tim Walter (47) in der Folge auf ihn verzichtete.

Insgesamt kam der Abwehrspieler inklusive der Relegation auf fünf Pflichtspieleinsätze.

Auf seinem Instagram-Kanal hatte sich der Spanier bereits am gestrigen Tag vom Verein verabschiedet. "Auch wenn es nur kurz war, habe ich es sehr genossen, hier zu spielen. Ich nehme tolle Erinnerungen mit, aber leider auch die Enttäuschung, den so ersehnten Aufstieg nicht geschafft zu haben", hatte er geschrieben und versprach, dass der HSV künftig einen Fan mehr haben wird.