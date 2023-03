HSV-Leihspieler Stephan Ambrosius spricht mit TAG24 über seine Zukunft

Karlsruhe/Hamburg - Kann er dabei sein? KSC -Leihspieler Stephan Ambrosius (24) trifft am Sonntag (13.30 Uhr) mit den Badenern eigentlich auf seinen Heimatverein, den HSV - doch der Abwehrspieler plagt sich mit muskulären Problemen herum.

Diese hatte bis vergangenen August, als der Innenverteidiger bis Saisonende an den KSC ausgeliehen wurde, in erster Linie mit dem HSV zu tun. Auch heute verbindet ihn viel mit den Hanseaten, wo er immerhin auch noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht.

Geändert habe sich durch die schweren Verletzungen aber nichts an seinem Spiel, unterstrich der gebürtige Hamburger . "Ich bin Verteidiger und tue alles, um das eigene Tor zu verteidigen. Ich schaue auch nur nach vorn, und nicht in die Vergangenheit."

Die aktuelle Verletzung ist ein weiterer Eintrag in Ambrosius' lange Krankenakte, die trotz seines noch recht jungen Alters unter anderem bereits zwei Kreuzbandrisse (2018 und 2021) beinhaltet.

Im TAG24-Interview bekräftigte der 24-Jährige am Mittwochmittag, dass er hart dafür arbeite, bei dem für ihn besonderen Duell am Wochenende dabei zu sein. "Es ist der hintere Oberschenkel. Wir müssen mal schauen", erklärte er.

Bei den Hanseaten durchlief der Innenverteidiger zahlreiche Nachwuchsmannschaften, gab 2018 sein Profi-Debüt in der Bundesliga. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Angst habe der 24-Jährige vor den Rothosen als Gegner nicht. "Gerade in der 2. Liga werden dir die Punkte nicht geschenkt und es ist gegen jeden Gegner schwer. Wir sind guter Dinge und werden dem HSV hoffentlich ordentlich Paroli bieten", gab er die Richtung vor.

Vier Siege in Folge dürften zudem für eine breite Brust bei den Badenern sorgen - aber nicht nur für den Klub, auch für Ambrosius persönlich lief es zuletzt gut. Beim KSC kam er in 15 von 20 möglichen Spielen zum Einsatz, stand dabei immer in der Startelf.

"Die Spieler haben mich super aufgenommen und der Trainer setzt auf mich, das ist das Wichtigste. Ich bin super zufrieden und fühle mich hier sehr wohl", machte der Abwehrspieler deutlich.

Über seine Zukunft mache sich Ambrosius aktuell keine Gedanken. "Damit beschäftige ich mich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Wenn man sich einen Kopf macht, verliert man den Fokus. Ich habe einen Vertrag beim HSV und mehr kann ich dazu nicht sagen", erklärte er.

In jedem Fall würde er seinem Heimatverein den Aufstieg gönnen: "Der HSV, die Fans und die Stadt gehören in die 1. Liga, das weiß jeder" - vielleicht läuft auch Ambrosius in der kommenden Saison wieder dort auf, wo seine Profi-Karriere im März 2018 begann: im deutschen Oberhaus.