HSV-Profi Königsdörffer für Nationalmannschaft nachnominiert

HSV-Profi Ransford-Yeboah Königsdörffer (21) reist zur ghanaischen Nationalmannschaft. © Thomas Frey/dpa

Der Offensiv-Spieler, der vor der Saison von Dynamo Dresden aus in den Volkspark gewechselt war, ersetzt Inaki Williams (28) vom spanischen Top-Klub Atletic Bilbao, wie der Verband am Freitag mitteilte. Der 28-Jährige fällt wegen einer Knieverletzung aus.

Die "Black Stars" treffen in der Qualifikation zum Africa Cup am 18. Juni auf Madagaskar. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten wäre am vorletzten Spieltag von großer Bedeutung. Zwar führt Ghana die Gruppe E mit acht Punkten an, der Vorsprung auf die Verfolger Zentralafrikanische Republik (7) und Angola (5) ist aber nicht groß.