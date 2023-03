HSV rutscht durch Kiel-Nullnummer auf Rang drei ab: "Super ärgerlich"

Hamburg - Aktuell wäre es die Relegation: Nach dem 5:2-Erfolg des 1. FC Heidenheim gegen den Karlsruher SC am Freitag ist der HSV durch das eigene 0:0 gegen Holstein Kiel am Samstag auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht.

Betretene Gesichter beim HSV (v.l.n.r.): Daniel Heuer Fernandes (30), Ludovit Reis (22), Jonas Meffert (28) und Sebastian Schonlau (28) schleichen nach Abpfiff über den Platz. © Marcus Brandt/dpa

Dass am Ende des Tages nur ein Punkt im Nordderby herumkam, lag in erster Linie an KSV-Keeper und Ex-St.-Paulianer Robin Himmelmann (34), der überragend hielt, sowie an der Inkonsequenz der Rothosen selbst.

"Es gab genug Chancen, um ein Tor zu erzielen, aber das haben wir heute nicht geschafft. Der große Aufwand wurde leider nicht belohnt", resümierte Linksverteidiger Noah Katterbach (21), der früh für den verletzten Miro Muheim (24) eingewechselt wurde.

Insbesondere im ersten Abschnitt vergaben die Hanseaten in Person von Robert Glatzel (29), Ludovit Reis (22) und Bakery Jatta (24) beste Möglichkeiten - schon zur Pause hätte es gut und gern 2:0 stehen können.

"Gerade in der 1. Halbzeit waren wir nicht konsequent genug. Auch aus den vielen Ecken haben wir zu wenig Kapital geschlagen", kritisierte Coach Tim Walter (47), der das Spiel aufgrund seiner Rotsperre zwar von der Tribüne aus verfolgen musste, an der anschließenden Pressekonferenz aber wieder teilnehmen durfte.

Dass seine Abwesenheit für den verpassten Sieg verantwortlich gewesen sein könnte, glaubte der 47-Jährige nicht - im Gegenteil: "Ich muss meiner Mannschaft und meinem Trainerteam ein Kompliment machen, sie haben meine Sperre gemeinsam gut aufgefangen."